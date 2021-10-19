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Выдачу потребкредитов предлагают ограничить

Выдачу потребкредитов предлагают ограничить

00:37  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1135194-7



Центробанку хотят дать полномочия устанавливать ограничения на привлечение кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. Такой законопроект депутатов Анатолия Аксакова и Игоря Дивинского планируется рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении.

Проект признает недействительной норму закона, согласно которой Банк России вправе применять прямые количественные ограничения, в равной степени касающиеся всех кредитных организаций, в исключительных случаях и только после консультаций с правительством. Вместо этого в закон вводится норма о том, что данное решение может приниматься на основании решения совета директоров Центробанка. Положения законопроекта применяются в отношении кредитов и займов, предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Под действие законопроекта не попадают кредиты, обязательства физлица по которым обеспечены ипотекой, кредиты и займы, предоставленные физлицу на финансирование по договору участия в долевом строительстве, а также кредиты  и займы, обязательства по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства.

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Ограничения на выдачу кредитов предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам и отнесения кредитных организаций к системно значимым.

Также предлагается обязать кредиторов доводить до сведения заёмщиков информацию о введенных ЦБ прямых количественных ограничениях.

Несмотря на ряд критических замечаний, правительство в целом законопроект поддержало и предложило учесть их к доработке текста ко второму чтению, ранее сообщала «Парламентская газета».

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В отзыве кабмина говорится, что ограничения по кредитам следует распространить только на сектор необеспеченного потребительского кредитования, необходимо убрать дифференцированный подход к различным банкам, а также вернуть норму о предварительных консультациях с правительством. Замечания кабмина вызвала и норма, обязывающая кредиторов доводить информацию о введенных ЦБ ограничениях до сведения заёмщиков. Данные сведения не влияют на принятие решения о получении кредита и лишь ведут к дополнительной нагрузке на участников рынка, считают в правительстве. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#кредиты #банки

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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