Зендая, Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа и другие на премьере фильма "Дюна" в Лондоне

Вадим Карасев

В то время как в Лос-Анджелесе вчера представляли фильм "Вечные", в Лондоне презентовали другую нашумевшую картину этого года — ленту Дени Вильнева "Дюна".

Главными звездами красной дорожки стали Зендая и Тимоти Шаламе. Подружившись во время съемок, они продемонстрировали свои приятельские отношения и на дорожке. Зендая и Тимоти вели себя очень непринужденно и раскрепощенно: улыбались, смеялись и даже исполнили танец.

На публике Зендая появилась в длинном белом платье Rick Owens со шлейфом, а ее партнер по съемочной площадке выбрал черный костюм Alexander McQueen.

Бьюти-образ актрисы был не менее впечатляющ. Звезда, которая любит экспериментировать с волосами, на этот раз выпрямила их и сделала оригинальную укладку. В макияже глаз она предпочла розовые и фиолетовые оттенки, а для губ использовала нюдовый блеск.

По словам актрисы, опыт работы с Вильневом и командой оставил у нее приятные впечатления. Съемки с ее участием продолжались всего неделю, однако она успела со многими сблизиться и была тепло принята старшими коллегами.

Я не хотела уходить. У Дени была теплая и семейная атмосфера. Все были так добры ко мне,— рассказывала она.

Судя по снимкам, такая же атмосфера царила вчера и на лондонской премьере.





Зендая и Тимоти Шаламе





























Джейсон Момоа, Тимоти Шаламе и Зендая





Джейсон Момоа





Ребекка Фергюсон





Дени Вильнев и Таня ЛапуанМариана Панкина