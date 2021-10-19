Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Зендая, Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа и другие на премьере фильма "Дюна" в Лондоне

Зендая, Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа и другие на премьере фильма "Дюна" в Лондоне

Зендая, Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа и другие на премьере фильма "Дюна" в Лондоне

В то время как в Лос-Анджелесе вчера представляли фильм "Вечные", в Лондоне презентовали другую нашумевшую картину этого года — ленту Дени Вильнева "Дюна".

Главными звездами красной дорожки стали Зендая и Тимоти Шаламе. Подружившись во время съемок, они продемонстрировали свои приятельские отношения и на дорожке. Зендая и Тимоти вели себя очень непринужденно и раскрепощенно: улыбались, смеялись и даже исполнили танец.

На публике Зендая появилась в длинном белом платье Rick Owens со шлейфом, а ее партнер по съемочной площадке выбрал черный костюм Alexander McQueen.

Бьюти-образ актрисы был не менее впечатляющ. Звезда, которая любит экспериментировать с волосами, на этот раз выпрямила их и сделала оригинальную укладку. В макияже глаз она предпочла розовые и фиолетовые оттенки, а для губ использовала нюдовый блеск.

По словам актрисы, опыт работы с Вильневом и командой оставил у нее приятные впечатления. Съемки с ее участием продолжались всего неделю, однако она успела со многими сблизиться и была тепло принята старшими коллегами.

Я не хотела уходить. У Дени была теплая и семейная атмосфера. Все были так добры ко мне,— рассказывала она.

Судя по снимкам, такая же атмосфера царила вчера и на лондонской премьере.


Зендая и Тимоти Шаламе








Джейсон Момоа, Тимоти Шаламе и Зендая

 


 


Джейсон Момоа


Ребекка Фергюсон


Дени Вильнев и Таня Лапуан
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Противовирусный препарат помог мышам с мышечной дистрофией
Противовирусный препарат помог мышам с мышечной дистрофией
В Северной Осетии появятся 39 мастерских по стандартам WorldSkills
В Северной Осетии появятся 39 мастерских по стандартам WorldSkills
Президент России поручил обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске
Президент России поручил обеспечить подготовку чемпионата «Молодые
В конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» участвуют учреждения из 63 регионов страны
В конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» участвуют учреждения из
Зендая, Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа и другие на премьере фильма "Дюна" в Лондоне
Зендая, Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа и другие на премьере фильма
В состав Черноморского флота войдет новый корабль
В состав Черноморского флота войдет новый корабль
СМИ: Дмитрий Тарасов решил завершить футбольную карьеру
СМИ: Дмитрий Тарасов решил завершить футбольную карьеру
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу
Дочь Анджелины Джоли Захара повторила модный образ своей мамы с церемонии вручения премии "Оскар-2014"
Дочь Анджелины Джоли Захара повторила модный образ своей мамы с
На Украине заговорили о режиме чрезвычайного положения из-за нехватки газа
На Украине заговорили о режиме чрезвычайного положения из-за нехватки
Модная битва: Юлия Прокип против Яны Рудковской
Модная битва: Юлия Прокип против Яны Рудковской
В Саудовской Аравии построят парк развлечений на нефтяной вышке
В Саудовской Аравии построят парк развлечений на нефтяной вышке

Топ на сегодня

На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового движения НТИ
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана Рейнольдса о перерыве в карьере
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

Еще по теме

Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа и другие представили фильм "Дюна" в Лондоне
Венеция-2021: Зендая, Тимоти Шаламе и другие на фотоколле фильма "Дюна"
Модная битва: Зендая против Тимоти Шаламе
Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей