Жители горных деревень на севере Индии не подозревали, что лук, который они едят, является неизвестным науке видом

Вадим Карасев

Индийские ботаники из Национального бюро генетических ресурсов растений описали новый вид лука, растущий на горных лугах в Западных Гималаях. Неизвестный науке вид был прекрасно знаком местным жителям, которые издавна использовали его в пищу.

Род лук (Allium) — один из крупнейших родов семейства амариллисовых, он включает в себя около 1100 видов, распространенных преимущественно в северном полушарии Земли. Среди представителей данного рода есть много пищевых растений — например, репчатый лук, чеснок, лук-батун, лук-порей и черемша.

Первичный центр эволюции этого рода находился в ирано-туранской биогеографической области, а бассейн Средиземного моря и западная часть Северной Америки считаются вторичными центрами его разнообразия. На территории Индии род Allium включает более 10 подродов, 22 секции и от 35 до 40 видов, не считая культурных, распространенных в различных эколого-географических районах умеренных и альпийских регионов Гималаев, в том числе многие виды китайского происхождения. В индийских Гималаях выделяется два отчетливых центра разнообразия лука: западные Гималаи (более 85 % от общего разнообразия) и восточные Гималаи (6 %).

Недавно идентифицированный вид, получивший название Allium negianum, встречается только в западных Гималаях. Он растет в долинах Нити и Дхарма в округе Питорагарх штата Уттаракханд. «Allium negianum растет на высоте от 3000 до 4800 м над уровнем моря, его можно найти на открытых травянистых лугах, на песчаных почвах вдоль рек и в ручьях, образующихся на снежных пастбищах вдоль альпийских лугов, — рассказывает первый автор исследования Анджула Пандей. — Название Allium negianum дано в честь доктора Кулдипа Сингха Неги, выдающегося индийского исследователя и коллекционера луков».

Хотя вид оказался новым для ученых, местное население хорошо знает этот лук. «Мы слышали о phran, jambu, sakua, sungdung и kacho — разных местных названиях приправы из лука, — сказали ученые. — По словам местных жителей, лук из долины Нити был особенно хорош, даже считался лучшим на рынке. Пока обнаруженный только в западных Гималаях, Allium negianum может испытывать давление со стороны людей, которые используют его в пищу. Мы опасаемся, что неизбирательный сбор его листьев и луковиц для приправы может представлять угрозу для его диких популяций».

Описание нового вида опубликовано в журнале PhytoKeys.