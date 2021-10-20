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Адель сбежала из квир-театра из-за похмелья после отдыха в гей-баре с Дженнифер Лоуренс

Адель сбежала из квир-театра из-за похмелья после отдыха в гей-баре с Дженнифер Лоуренс

33-летняя певица Адель покинула квир-комедию "Папочка" за 10 минут до начала. Режиссер Джереми О. Харрис предположил, что звезда страдала от похмелья, сообщает "Газета.ру".

О случившемся еще в 2019 году инциденте драматург Джереми О. Харрис рассказал в своем твиттере. По словам режиссера, Адель выпросила у него шесть билетов на квир-шоу "Папочка".

"Я заядлый поклонник Адель и знаю о ее любви к глупым британским комедиям. Но чего я не знал, так это того, что она любит квир-театры вне Бродвея! Естественно, я сказал своему агенту, чтобы он позвонил в театр и спросил, сколько у нас есть свободных мест", - рассказал режиссер.

Поскольку все билеты на шоу были распроданы, ради Адель им пришлось освобождать шесть мест. Однако пришедшая на постановку Адель за десять минут до начала шоу вышла из зала. 

Звезда сослалась тогда на свое плохое самочувствие, причиной которого якобы стал запах расположенного на сцене бассейна. 

Драматург предполагает, что Адель в тот день на самом деле страдала от похмелья, поскольку накануне развлекалась в гей-баре с популярной актрисой Дженнифер Лоуренс.

Как писал NEWSTES, ранее Адель вернулась с первым за 6 лет клипом, набравшим 18 миллионов просмотров за несколько часов.

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По материалам: uposters.ru

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