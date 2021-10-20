Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алисия Викандер на прогулке с ребенком в Париже: новые фото

Алисия Викандер на прогулке с ребенком в Париже: новые фото

Скрыв появление своего первенца на свет, 33-летняя Алисия Викандер только недавно подтвердила, что они с 44-летним Майклом Фассбендером стали родителями. Сейчас супруги привыкают к новой для себя роли. И освоиться им, кажется, удалось довольно быстро — родительские обязанности они умело совмещают с карьерой и стараются жить прежней жизнью. На днях актрису засняли вместе с малышом на прогулке в Париже.


Став матерью, Алисия, по ее признанию, многое переосмыслила:

Теперь у меня совершенно новое понимание жизни в целом. Это прекрасно, и очевидно, многое мне пригодится в моей работе в будущем. Я чувствую себя более довольной и счастливой, чем когда-либо.

О ребенке пара пока не рассказывает. Супруги не раскрыли ни его пол, ни имя.

Викандер и Фассбендер известны своей скрытностью — даже их свадьба в 2017 году была тайной. Сейчас пара живет в Португалии и ведет закрытый образ жизни. Здесь они чувствуют себя очень комфортно и не хотят переезжать в США или Великобританию.

Здесь нам нравится многое: близость океана, образ жизни местных жителей, погода, вино, еда,— говорили они.

 



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Алисия Викандер на прогулке с ребенком в Париже: новые фото
Алисия Викандер на прогулке с ребенком в Париже: новые фото
"Иммунитет сдал": Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом
"Иммунитет сдал": Сергея Безрукова госпитализировали с
Сувениры с брендом компании - отличный корпоративный подарок на новый год
Сувениры с брендом компании - отличный корпоративный подарок на новый
Как выбрать процедуру для кошек в груминг салоне?
Как выбрать процедуру для кошек в груминг салоне?
Светоотражающая сигнальная одежда: особенности и области применения
Светоотражающая сигнальная одежда: особенности и области применения
Находки на улице: какие вещи способны украсть счастье и благополучие
Находки на улице: какие вещи способны украсть счастье и благополучие
Минпросвещения России примет участие в создании общенационального интерактивного энциклопедического портала «Знание»
Минпросвещения России примет участие в создании общенационального
Ученые ищут добровольцев для подсчета моржей на спутниковых снимках
Ученые ищут добровольцев для подсчета моржей на спутниковых снимках
Путин призвал сделать рейсы малой авиации более доступными для граждан
Путин призвал сделать рейсы малой авиации более доступными для граждан
Модная битва: Девон Аоки против Кейси Масгрейвс
Модная битва: Девон Аоки против Кейси Масгрейвс
Сальма Хайек вышла в свет с подросшей дочерью Валентиной
Сальма Хайек вышла в свет с подросшей дочерью Валентиной
Лили-Роуз Депп была замечена на прогулке с новым бойфрендом Ясином Стейном
Лили-Роуз Депп была замечена на прогулке с новым бойфрендом Ясином

Топ на сегодня

Платье и мамина улыбка: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, впервые за долгое время вышла в свет
Платье и мамина улыбка: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло,
Египтянин полгода проходил с телефоном в животе. Мужчина проглотил его и стеснялся обратиться к врачам
Египтянин полгода проходил с телефоном в животе. Мужчина проглотил
В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования
В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования
6 новых коллекций средств для губ: от увлажнения до идеальных осенних оттенков
6 новых коллекций средств для губ: от увлажнения до идеальных осенних
На Всероссийском форуме «ПРО добро» разработали дорожную карту развития воспитательной работы в СПО
На Всероссийском форуме «ПРО добро» разработали дорожную карту

Еще по теме

Алисия Викандер подтвердила, что у нее и Майкла Фассбендера родился ребенок: "Теперь у меня совершенно новое понимание жизни"
Майкла Фассбендера и Алисию Викандер с ребенком засняли на Ибице
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер отдыхают на Ибице: свежие фото пары
Молодожены Майкл Фассбендер и Алисия Викандер отправились в свадебное путешествие