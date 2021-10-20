Алисия Викандер на прогулке с ребенком в Париже: новые фото

Вадим Карасев

Скрыв появление своего первенца на свет, 33-летняя Алисия Викандер только недавно подтвердила, что они с 44-летним Майклом Фассбендером стали родителями. Сейчас супруги привыкают к новой для себя роли. И освоиться им, кажется, удалось довольно быстро — родительские обязанности они умело совмещают с карьерой и стараются жить прежней жизнью. На днях актрису засняли вместе с малышом на прогулке в Париже.





Став матерью, Алисия, по ее признанию, многое переосмыслила:

Теперь у меня совершенно новое понимание жизни в целом. Это прекрасно, и очевидно, многое мне пригодится в моей работе в будущем. Я чувствую себя более довольной и счастливой, чем когда-либо.

О ребенке пара пока не рассказывает. Супруги не раскрыли ни его пол, ни имя.

Викандер и Фассбендер известны своей скрытностью — даже их свадьба в 2017 году была тайной. Сейчас пара живет в Португалии и ведет закрытый образ жизни. Здесь они чувствуют себя очень комфортно и не хотят переезжать в США или Великобританию.

Здесь нам нравится многое: близость океана, образ жизни местных жителей, погода, вино, еда,— говорили они.





Мариана Панкина