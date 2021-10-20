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Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку

Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку

Впервые в истории человечества хирурги из США успешно пересадили почку генно-модифицированной свиньи человеку. Операция прошла в медицинском центре "Лангон" при Университете Нью-Йорка, пишет издание New York Times.

Орган был пересажен мужчине с острой почечной недостаточностью, у которого уже умер мозг, но другие системы продолжали функционировать благодаря аппарату жизнеобеспечения. По словам директора института трансплантологии Роберта Монтгомери, почку присоединили к кровеносным сосудам и она сразу же начала вырабатывать продукты жизнедеятельности. Также врач отметил, что в этом случае не произошло немедленного отторжения, которое зачастую случается при использовании обычного органа свиньи.

Генно-модифицированное животное, послужившее донором, называется GalSafe. В прошлом году в США одобрили их использование в качестве пищи для людей, страдающих от аллергии на мясо, и потенциального источника для создания медикаментов. По мнению специалистов, эти свиньи подойдут для пересадки и других органов, но на данный момент данные исследования и эксперименты еще не прошли экспертную оценку.

Также американские ученые создали и успешно испытали имплантируемую искусственную почку в рамках Kidney Project — партнерства Минздрава и Американского общества нефрологов.

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По материалам: uposters.ru

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