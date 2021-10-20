Балашовский «IT-куб» разработает виртуальную костюмерную для театра

Центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России в городе Балашове развивает партнерские отношения с предприятиями, организациями, колледжами и вузами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Саратовской области.



Балашовский «IT-куб» был открыт в 2020 году в рамках национального проекта «Образование», здесь ребята осваивают языки программирования, учатся писать приложения для мобильных устройств и создавать виртуальную реальность.



Федеральным партнером «IT-куба» также является Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта.



«Активное сотрудничество с «IT-кубом» налажено у коллектива Саратовского государственного института им. Н.Г. Чернышевского. Педагоги и студенты посещают совместные мероприятия и делятся наработанными практиками и проектами в своей работе. В рамках партнерства с Балашовским краеведческим музеем разработано веб-приложение «Интерактивная карта туристического маршрута «Рубиновая линия», а с местным кооперативным техникумом проведен первый в Балашовском районе хакатон по системному администрированию. Планируется сотрудничество и с открывшимися на территории района центрами «Точка роста», – рассказала руководитель «IT-куба» Елена Андреева.



Она отметила, что с сентября уже стартовала реализация проекта с Балашовским драматическим театром: «Планируем создать виртуальную экскурсию по театру и разработать виртуальную костюмерную. Конечно, нашим обучающимся такие проекты интересно воплотить в жизнь, они видят результат своего обучения».



Уже подписано соглашение «IT-куба» с редакцией газеты «Балашовская правда». Воспитанники центра планируют разработать интерактивный макет газеты и создать электронную базу архива газеты.