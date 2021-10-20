Егор Бероев сравнил QR-коды о вакцинации с нацистским документом. В сети прошла волна возмущения

Вадим Карасев

Этим летом 44-летний актер Егор Бероев оказался в центре громкого скандала, когда пришел на церемонию вручения премии "ТЭФИ — Летопись Победы" с желтой звездой на пиджаке. Такой знак были обязаны носить все евреи в Германии во время холокоста. Таким образом актер выступил против "дискриминации" не привитых от коронавируса.

Продолжая выступать против обязательной вакцинации, на днях Бероев снова позволил себе смелое заявление. На этот раз он написал пост о нацистском документе Ahnenpaß — так называемом "сертификате происхождения", который "получали истинные арийцы", проведя таким образом параллель с нынешними QR-кодами о вакцинации:

Документ служил подтверждением арийского происхождения (наследственности) и выдавался по результату наследственной проверки двух поколений (родители заявителя и их родители). Имеющие сертификат считались "чистокровными арийцами", и поначалу получение сертификата было добровольным. Власти заявляли, что отсутствие сертификата не приводит к поражению в правах, и наоборот, владение сертификатом предоставляло дополнительные преференции к уже существующим правам. Начиная с 1935 года сертификат требовали при приеме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Не имеющих сертификата увольняли. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте,

— объяснил Бероев в своем фейсбуке.





Егор Бероев

Публикация актера нашла большой отклик у пользователей сети. В то время как некоторые Бероева поддержали за такое сравнение, другие подвергли его критике, напомнив, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас практически катастрофическая.

Егор, ну перестаньте спекулировать на этом. В стране, в которой в день умирает больше тысячи человек от заболевания, которое можно предотвратить или облегчить вакцинацией, это просто неприемлемо. Вы артист и общественный деятель, но не медик,

— написала ему пользовательница сети.





Задели слова Бероева и его известных коллег. Так, не смог промолчать продюсер Александр Роднянский, который назвал сравнение, к которому прибегнул актер, "чудовищно глупым и абсолютно оскорбительным".

Уже не первый раз Бероев сравнивает процесс вакцинации, защищающей от смертельно опасного вируса, с самой страшной трагедией XX века — холокостом, унесшим жизни шести миллионов людей, среди которых были десятки моих родственников, убитых только за то, что они евреи. Бероев сначала позволил себе выйти на сцену с нашитой желтой звездой, что само по себе было поступком абсолютного неуважения к памяти миллионов невинных жертв. Но он не остановился на этой подлости и сравнил вакцину с "сертификатом происхождения". Позволять себе подобные, мягко говоря, глупые сравнения может либо недоумок, либо психически больной, либо злонамеренный человек. Надеюсь, вы со мной согласны.

— высказался Роднянский.





Александр Роднянский

С режиссером согласились не только его фолловеры, но и знаменитости, среди которых были Софья Капкова, Александр Цыпкин, Божена Рынска, Игорь Верник и другие.

Меня вот тоже прям разрывает от возмущения, как люди не понимают очевидной разницы,

— написала Капкова.

А Ксения Собчак отметилась неоднозначным "ох".

Сейчас власти вводят новые ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. Страна каждый день бьет рекорды смертности — за последние сутки в России был зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса (скончалось 1 028 человек). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре число выявленных случаев COVID-19 в столице выросло в четыре раза по сравнению с августом — до 42 тысяч в неделю.

В связи с ростом заболеваемости сегодня Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября.

Мариана Панкина