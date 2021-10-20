Европейские американские горки: кто на самом деле сломал газовый рынок ЕС

Вадим Карасев

Ценовое ралли на так называемых спотовых газовых рынках старого континента, конечно, поражает даже самое закаленное воображение, причем не только у опытных трейдеров и, что называется, "людей из отрасли", бизнеса и/или политики. Но и у вполне себе рядовых бюргеров, которых, в общем-то, не так просто чем-нибудь поразить, за исключением прямого поражения их собственного кошелька.

Попробуем пояснить. Если еще в первой половине августа фьючерсы на поставку голубого топлива торговались в Европе порядка $515–530 (что, в общем, для европейских рынков тоже довольно дорого), то уже к концу сентября они подорожали более чем вдвое, после чего вообще сошли с ума. Так, к примеру, на прошлой неделе ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного, хотя и очевидно "уходящего" из-за падения собственной добычи на месторождении в Гронингене европейского хаба, на который ориентируются все спотовые цены в Европе) на бирже зафиксировали абсолютный исторический максимум — $1937 за тысячу кубометров. Затем, после выступления Путина на совещании по энергетике в Москве, последовал т. н. откат: цены упали почти в два раза, ниже тысячи долларов. После чего снова начали потихоньку расти — явление сейчас, на фоне продолжающейся турбулентности, скорее, закономерное — дисбаланс-то между ценами на СПГ в Европе и уверенно тянущими эти показатели вверх ценами на премиальных рынках Юго-Восточной Азии никуда не делся. А значит, мы еще увидим на этих торговых площадках немало нового, интересного, занимательного, и, возможно, снова поражающего наше отнюдь не девственное воображение.

Что тут можно сказать. Безусловно, то безумное ценовое ралли, которое сейчас происходит на газовых рынках старого континента, Европа полностью заслужила своим безрассудным поведением, тут даже и не поспоришь. Я бы даже сказал, весьма странно, что это ралли не случилось раньше. При этом шли к нынешнему катастрофическому энергодефициту европейские рынки довольно уверенно, поступательно и целенаправленно — и вопрос тут далеко не только в вымораживании не столь давно, но все же законченного хотя бы "в железе" газопровода Nord Stream 2. Который, безусловно, уже давно мог бы снять как минимум текущее, оперативное напряжение и спокойно качать российский природный газ на энергодефицитные европейские рынки — вместо того, чтобы с не до конца ясными пока что перспективами продолжать проходить в европейских бюрократических коридорах "процедуру процесса сертификации".

И не только в чуть ли не насильственном переводе большинства европейских посредников на контракты с поставщиками, в том числе с протестовавшим российским "Газпромом", с безумной привязкой текущей цены не к проверенной "нефтяной формуле", а к спекулятивно-биржевым, "спотовым" ценам. Хотя и, безусловно, воплощенные в реальные европейские энергетические практики, не совсем, мягко говоря, здоровые фантазии бывшего еврокомиссара по энергетике латыша Андриса Пиебалгса и его группы советников — по странному стечению обстоятельств в основном из покинувшей ЕС Великобритании — тоже в текущем энергетическом кризисе в Европе если не сыграли свою яркую роль, то по крайней мере расцветили его весьма незаурядными красками. Без них загнать цены на спотах на рекордную пока отметку в $1937 за тысячу кубов вряд ли бы кому удалось.

Но все эти прекрасные подробности — только вишенки на торте. Фундаментальные причины нынешнего энергетического кризиса, начинавшегося как явление довольно локальное, к тому же еще и "идеологическое", связанное с противостоянием с "русским газом", и неожиданно ставшего триггером к запуску очень серьезных процессов, все-таки лежат в несколько иной области.

Их много, но нам бы хотелось остановиться на двух важнейших, на наш взгляд, аспектах: стратегии "зеленого перехода", при внимательном рассмотрении все больше напоминающего в своем нынешнем виде аферу века, и очевидном фундаментальном сбое "рыночных механизмов", прежде всего хваленых "механизмов биржевой торговли". Не сумевших элементарно спрогнозировать и купировать бурный рост потребления энергоносителей на фоне выхода мировой экономики из пандемии COVID-19. Хотя, по сути, это задача даже не для матерых биржевых аналитиков, а для сопливого студента второго курса нормального экономического вуза — но и таких, видимо, не нашлось.

И на самом деле это совсем не смешно. Сейчас попробуем пояснить. Речь идет о нарушении работы фундаментального механизма, на котором строится вся нынешняя социально-экономическая модель. На котором, кстати, строилась убежденность в том, что "рынок все порешает", и наших туземных либерал-экономистов: прогнозировать при таком обилии "исходного материала" взрывной рост спроса на энергоносители "рыночные механизмы" были просто обязаны — иначе зачем они нужны. Но, мягко говоря, не справились, что, помимо всего прочего, свидетельствует о признаках начала кризиса куда более серьезного и грозного, чем любой, даже самый болезненный, "энергодефицит". Речь идет все-таки о вещах куда более фундаментальных.

С "глобальным зеленым энергетическим переходом", под который была вынесена с европейских рынков частично атомная (кроме Франции) и почти повсюду в Европе угольная генерация, дело обстоит все-таки немного попроще. Если отбросить всю словесную шелуху, которую несут с трибун многочисленные адепты "зеленой революции" вроде Греты Тунберг, то можно смело констатировать следующее: в настоящее время, на нынешнем технологическом цикле, технологии, которые могли бы позволить осуществить этот самый переход, отсутствуют просто физически. Чего, кстати, не отрицают и сами сторонники перехода. Даже если всю Европу покрыть ветряками и солнечными батареями, снеся все города и уничтожив пахотные земли, то энергии, ими вырабатываемой, все равно не хватит, даже чтобы просто обеспечить нынешний уровень потребления.

В принципе, это такое своеобразный, классический, типовой "венчурный проект", когда "рынок формирует запрос" на определенные технологии. Инвесторы вкладывают деньги. А "технологии" изобретаются, что называется, "по дороге".

Или не изобретаются (по статистике, из венчурных проектов осуществляется в среднем только один из трех — именно поэтому там такие сверхприбыли для инвесторов), но это уже с точки зрения "финансового блока" не так важно: стоимость инвестиционной программы по "зеленому переходу" весит, по разным оценкам, от $83 до $96 трлн. Еще раз, по буквам: от 83 до 96 триллионов (!) долларов. Вполне достаточно к освоению даже при заведомо отрицательном результате проекта, честно говоря.

И вот именно комбинация этих фундаментальных факторов, наслоившихся, как водится, на подчеркнутую текущую глупость и недееспособность европейской экономической бюрократии (тут тебе вся красота: и биржевая торговля "спотами", и "примораживание" спасительного, по сути, хотя бы на какое-то время, "Северного потока — 2") и привели неминуемо к нынешнему ценовому ралли. Превратившемуся в самые настоящие американские горки на европейских рынках. Над чем, конечно, можно было бы и посмеяться, как над временной флуктуацией, которая через какое-то время будет отрегулирована классическими рыночными механизмами.

Просто, как нам показали выше, рынок правильно регулирует мировую экономику очень далеко не всегда. И как бы нынешняя, энергетическая пока еще, турбулентность не пошла — а первые грозные признаки этого уже, к сожалению, очевидны — по всей цепочке товаров и услуг. И не втянула нас в воронку того самого системного экономического кризиса, который может нести черты самой настоящей глобальной катастрофы. И который прогнозируется наиболее прагматичными экономистами как при нынешних трендах, к сожалению, неизбежный уже довольно давно.