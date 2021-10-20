"Иммунитет сдал": Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом

Вадим Карасев

48-летний Сергей Безруков был госпитализирован с коронавирусом. Об этом артист рассказал подписчикам в своем инстаграме, сообщает РИА Новости.

Сергей Безруков разместил на своей странице в инстаграме фото, на котором он позирует с книгой на кровати в больничной палате.



"Дорогие мои!) Ну… вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного… не переживайте, всё под контролем, переношу легко… но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… в данном случае ПЕРЕЧИТАТЬ. Всем здоровья! Всем добра! Всем ЛЮБВИ!!!!" - написал артист.

Популярный актер отметил, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты. "Не переживайте… Всё будет хорошо! Искренне ВАШ!" - заключил Сергей Безруков.

По словам артиста, чувствует он себя прекрасно. "Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов", - цитирует Безрукова НТВ.



Как писал NEWSTES, ранее Роза Сябитова высказалась о нынешнем состоянии своей коллеги по программе "Давай поженимся!" Ларисе Гузеевой, которая была госпитализирована в Коммунарку.