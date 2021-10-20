Ирина Шейк, Эзра Миллер, Кэндис Свейнпол и другие на вечеринке в Париже

Вадим Карасев

Вчера в Париже состоялась вечеринка, организованная модным брендом Burberry по случаю окончания выставки художницы и фотографа Анне Имхоф. Приглашение получили близкие друзья знаменитой британской марки, среди которых оказалась и 35-летняя российская звезда Ирина Шейк — супермодель близко дружит с креативным директором бренда Рикардо Тиши. Среди других гостей афтепати были Кэндис Свейнпол, Эзра Миллер, Изабель Юппер и другие.

Отдавая дань уважения своему приятелю, в свет Шейк вышла в наряде из коллекции Burberry Resort 2022. Образ модели получился очень эффектным: черное макси-платье с глубоким декольте и бархатным лифом она дополнила объемным пуховиком. От каблуков Шейк отказалась и надела черные лоферы, завершали образ кожаный клатч и жемчужные серьги.

Оценили образ Шейк и ее поклонники, которые восхитились ее чувством стиля и смелым выбором.





Ирина Шейк









Ирина Шейк с гостьей





Рикардо Тиши и Ирина ШейкРикардо ТишиКэндис СвейнполИзабель ЮпперЭзра МиллерКарин РойтфельдМариякарла БосконоСофия Стейнберг





Гость вечера





Гостья вечера





Гости вечера





Гости вечераМариана Панкина