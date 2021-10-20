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Ирина Шейк, Эзра Миллер, Кэндис Свейнпол и другие на вечеринке в Париже

Ирина Шейк, Эзра Миллер, Кэндис Свейнпол и другие на вечеринке в Париже

Вчера в Париже состоялась вечеринка, организованная модным брендом Burberry по случаю окончания выставки художницы и фотографа Анне Имхоф. Приглашение получили близкие друзья знаменитой британской марки, среди которых оказалась и 35-летняя российская звезда Ирина Шейк — супермодель близко дружит с креативным директором бренда Рикардо Тиши. Среди других гостей афтепати были Кэндис Свейнпол, Эзра Миллер, Изабель Юппер и другие.

Отдавая дань уважения своему приятелю, в свет Шейк вышла в наряде из коллекции Burberry Resort 2022. Образ модели получился очень эффектным: черное макси-платье с глубоким декольте и бархатным лифом она дополнила объемным пуховиком. От каблуков Шейк отказалась и надела черные лоферы, завершали образ кожаный клатч и жемчужные серьги.

Оценили образ Шейк и ее поклонники, которые восхитились ее чувством стиля и смелым выбором.


Ирина Шейк



Ирина Шейк с гостьей


Рикардо Тиши и Ирина Шейк
Рикардо Тиши
Кэндис Свейнпол
Изабель Юппер
Эзра Миллер
Карин Ройтфельд
Мариякарла Босконо
София Стейнберг


Гость вечера


Гостья вечера


Гости вечера


Гости вечера
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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