IV Всероссийский съезд дефектологов пройдет в Москве

11 ноября начнет свою работу IV Всероссийский съезд дефектологов, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Мероприятия съезда будут проводиться в смешанном формате в течение двух дней. К очному участию приглашаются по три человека от каждого региона, к дистанционному – по пять человек: представители органов исполнительной власти, педагоги-дефектологи, представители профильных вузов, организаций дополнительного профессионального образования.

Они обсудят роль дефектологической науки в развитии национальной системы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества подготовки и квалификации педагогов-дефектологов, межведомственное взаимодействие, возможности сотрудничества с некоммерческими общественными организациями, консолидацию специалистов для формирования и развития профессионального сообщества.