Как выбрать процедуру для кошек в груминг салоне?

Роман Иванов

В последние несколько лет в России появилось множество груминг-салонов, предоставляющих услуги по гигиеническому уходу за животными. Груминг подразумевает проведение целого ряда процедур, необходимых для поддержки здоровья домашнего питомца.

Выбирая подходящую процедуру для своей кошки, хозяину необходимо обратить внимание на основные мероприятия по уходу за домашними животными. Речь о мытье, стрижке, тримминге, а также поддержке чистоты глаз и ушей.

Мытье

Для мытья кошек понадобится специальный шампунь и кондиционер. Эта процедура необходима для устранения не только загрязнений, но и микробов. Мытье кошек в салоне рекомендуется проводить каждые 1-2 месяца. Подобная периодичность обусловлена особенностями процесса обновления эпидермиса у кошек. Он продолжается более 20 дней. Поэтому частое купание кошек может стать причиной сухости их кожи и возникновения аллергии.

Желательно, чтобы кошка была приучена к купанию с самого детства. За счет этого водные процедуры не будут вызывать у животного стресс. Еще один важный нюанс – категорически не рекомендуется купание беременных или болеющих кошек. Также запрещено мытье животных. которые относительно недавно прошли вакцинацию.

Стрижка и тримминг

Стрижка должна выполняться с учетом длины шерсти кошки. Она может быть гигиенической или модельной. В первом случае необходимость стрижки может быть обусловлена жаркой летней погодой, активной работой желез, кожными заболеваниями и т.д. Модельные стрижки являются исключительно личным желанием владельца кошки. Сегодня в моде такие стрижки, как «Лев», «Пума» и «Дракон». Как понятно из названия стрижек, мастер может сделать кошку похожей на одноименные существа.

Кошкам также может потребоваться тримминг. Эта процедура предусматривает комплексный уход за шерстью. В процессе тримминга удаляется старая шерсть и выстригаются определенные волоски.

Поддержка чистоты ушей и глаз

Для большинства кошек свойственны естественные выделения из ушей и глаз. Эти выделения следует регулярно убирать. Чтобы глаза кошек оставались здоровыми, они должны быть сухими и чистыми. Поэтому их следует чистить как минимум один раз в 2 недели.

В заботе нуждаются и уши этих животных. Мастера груминга аккуратно убирают серные выделения. Данная процедура также должна быть регулярной (как минимум 2 раза в месяц).

Остается добавить, что в груминг-салонах также выполняется очистка больных органов кошек от гноя, антипаразитная обработка, стрижка ногтей и вычищение от колтунов. Такой комплексный подход позволяет поддерживать отменное здоровье кошки и предотвратить возникновение целого ряда патологий.