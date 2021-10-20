Какие зоны фэн-шуй помогают зачать долгожданного ребенка

Вадим Карасев

Планирование беременности не всегда приводит к конечному результату — долгожданному пополнению в семье, и в таком случае будущие родители могут прибегнуть к учению фэн-шуй. Для этого нужно активировать определенные зоны в своем жилище и активно готовиться к появлению ребенка.

Не все в нашей жизни идет по плану, и порой рождение долгожданных наследников затягивается по непонятным причинам. Здоровье, молодость, обеспеченность — все это может присутствовать в жизни, а беременность все равно не наступает. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться правилами древнего учения фэн-шуй, чтобы ускорить появление потомства. Благодаря грамотному подходу и активации определенных зон в доме получится направить энергию на зачатие и в скором времени обрести долгожданное чудо.

Правила фэн-шуй для зачатия ребенка

В квартире или доме нужно найти западную часть: она отвечает за планирование беременности, спокойные роды и успешное воспитание детей. Активация этого сектора помогает находить общий язык с подрастающим поколением, и это пригодится не только будущим родителям, но и тем, кто уже воспитывает детей.

За активацию западного сектора отвечает энергия Ци, активировать которую помогут следующие этапы:

генеральная уборка всего дома;избавление от хлама и вещей, грядущих энергию;перепланировка супружеской спальни;правильная установка зеркал.

После этого приступают к организации непосредственно западного сектора, организуя в нем детскую зону. Обустройство места для будущего ребенка призовет его в этот мир, и если родители будут обустраивать свое семейное гнездо с любовью, то зачатие произойдет быстро.

В западном секторе стараются избегать острых углов и кричащих расцветок. Мягкие пастельные тона без деления на «мальчика» и «девочку», фигурки слонов с опущенными хоботами, детские вещи — все это ускорит появление наследника.

Кропотливая работа родителей будет перенаправлять их энергию в пространство всего дома, сигнализируя о готовности выйти на новую ступень семейной жизни.

Активировать западный сектор поможет и временный перенос спальни в эту зону. Рядом с кроватью супругов размещают парные изображения животных, а также размещают сосуд с водой. Это может быть небольшой аквариум с двумя золотыми рыбками или декоративный фонтан.

Энергетика родителей для зачатия ребенка

В семье, где планируется пополнение, главным фактором остается любовь и искреннее желание. Родители привлекают в мир своего ребенка любовью и мыслями, и помочь в этом могу обыденные вещи:

размещение в жилище фотографий счастливой семейной пары;приобретение вещей, необходимых для ухода за новорожденным;преобладание нежных пастельных оттенков в интерьере дома.

Немалую роль играет и освещение: его должно быть достаточно. В зоне будущей детской отказываются от темных и перекрывающих доступ света занавесок, ставят дополнительное освещение: торшеры, бра, светильники, ночники, а также стараются не занавешивать окна в светлое время суток, чтобы в жилище было как можно больше природного освещения.