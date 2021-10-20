Кейт Миддлтон выступила с речью на благотворительном мероприятии в Лондоне

Вадим Карасев

Сегодня в рабочем графике 39-летней Кейт Миддлтон было запланировано важное мероприятие. Герцогиня Кембриджская посетила штаб-квартиру Bafta в Лондоне, где выступила с речью на мероприятии благотворительной организации Forward Trust, которая помогает людям с наркотической и алкогольной зависимостями.

На публике герцогиня появилась в ярком образе: в красной плиссированной юбке Pleated Skirt (стоимостью всего 25 долларов) и водолазке ей в тон. Образ Кейт дополнила коричневыми туфлями Ralph Lauren (575 долларов) и маленькой сумочкой DeMellier (460 долларов).

















Кейт Миддлтон является покровительницей организации Forward Trust — ее патроном она стала в июне этого года. В своей речи Кейт подчеркнула важность борьбы с дезинформацией и преодоления стереотипов, связанных с зависимостями.

Зависимость — это не выбор. Никто не хочет становиться наркоманом, но это может случиться с каждым. Никто из нас не застрахован от этого. Но об этой проблеме очень редко говорят как о психическом заболевании. И мы редко тратим время на то, чтобы разобраться в его первопричинах. Путь к зависимости часто бывает сложным. Но только признав, что лежит в основе зависимости, мы можем помочь снять табу и избавиться от стыда, которые, к сожалению, окружают эту проблему. Как общество, мы должны начинать с позиции сострадания и сопереживания, где мы воспитываем тех, кто нас окружает, понимаем, какой путь они прошли и что было раньше, и ценим и ставим во главу всего заботу и поддержку, объединяя отдельных личностей с окружающими их людьми,

— сказала Кейт Миддлтон.





Мероприятие состоялось в рамках Недели осведомленности о наркомании, которая сейчас проходит в Великобритании.













Мариана Панкина