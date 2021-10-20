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Кочевники смогут зарегистрироваться в районе кочевания

Кочевники смогут зарегистрироваться в районе кочевания

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Мария Соколова



Представители кочевых народов получили право зарегистрироваться в любом муниципальном образовании в пределах маршрута своих кочевий. Такое постановление кабмина вступает в силу 20 октября.

Документ вносит изменения в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства. Постановление разработано во исполнение закона, подписанного Президентом 1 июля 2021 года. Он дал кочевым народам право регистрироваться по месту жительства в любом муниципальном образовании, в границах которого проходят маршруты их кочевий.

Законы, вступающие в силу с 20 октября


Согласно постановлению, зарегистрироваться можно по адресу местной администрации с учётом перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, утверждённого Правительством.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#коренные народы


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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