Комитет Госдумы поддержал проект о возбуждении дел без заявлений в случае ущерба государства

12:50 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 1184268-7

Законопроект о возбуждении уголовных дел без заявления потерпевшей стороны, если предметом преступления стало государственное или муниципальное имущество, поможет исключить случаи ухода от ответственности лиц, совершивших хищения, заявил 20 октября заместитель министра юстиции Андрей Логинов в ходе заседания Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

По нормам Уголовно-процессуального кодекса (УПК) уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или по заявлению руководителя коммерческой компании либо организации с участием в уставном капитале государства или муниципалитета.

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Таким образом возбуждение дел по фактам причинения ущерба дочерним предприятиям госкорпораций в силу перечисленных требований возможно лишь при условии заявлений от их руководителей.

«Органы предварительного следствия сталкиваются нередко, к сожалению, с необоснованными отказами руководителей от возбуждения уголовных дел. Такая ситуация способствует хищению бюджетных средств и затрудняет возмещение ущерба, причиненного преступлением», — сказал заместитель министра при рассмотрении законопроекта на заседании комитета.

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По словам Логинова, согласно законопроекту без заявления потерпевшего будут возбуждаться уголовные дела, если предметом преступления явились денежные средства, выделенные в целях реализации государственного оборонного заказа, национальных проектов, закупок для государственных или муниципальных нужд.

«Закон поможет исключить случаи ухода от ответственности лиц, совершивших хищения», — добавил замминистра.





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