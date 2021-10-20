Лили-Роуз Депп была замечена на прогулке с новым бойфрендом Ясином Стейном

Вадим Карасев

Похоже, в личной жизни 22-летней Лили-Роуз Депп произошли некоторые перемены. Роман модели с актером Остином Батлером остался в прошлом — сейчас Лили-Роуз окунулась в новые отношения.

На днях дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради засняли на прогулки в Париже в компании французского рэпера марокканского происхождения Ясина Стейна. Пара шла под руку и выглядела счастливой.





Лили-Роуз Депп и Ясин Стейн

Впервые об их романе заговорили в прошлом месяце, когда их засняли на свидании в Париже. При этом еще в августе звезда встречалась с Батлером.

Когда именно и при каких обстоятельствах модель познакомилась с музыкантом, неизвестно. Но, похоже, у них немало общего: Ясин увлекается не только музыкой, но и пробует себя в модной индустрии.

Официально свои отношения пара подтверждать не спешит — в своих соцсетях Лили-Роуз и Ясин пока тоже роман не обнародовали.









Самым известным романом Лили-Роуз остаются ее отношения с актером Тимоти Шаламе. Они встречались около полутора лет, а через год после расставания спровоцировали слухи о воссоединении. Возобновить роман им тем не менее не удалось — каждый пошел своей дорогой.

Мариана Панкина