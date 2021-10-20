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Лиза Арзамасова показала новые фотографии, сделанные во время беременности: "Надо будет повторить"

Лиза Арзамасова показала новые фотографии, сделанные во время беременности: "Надо будет повторить"

В этом году 26-летняя звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова впервые стала мамой — актриса родила сына от своего 47-летнего супруга Ильи Авербуха. Малыша пара назвала Львом.

Несмотря на то что первенцу Арзамасовой всего два месяца, Лиза уже успела заскучать по периоду беременности. Актриса опубликовала архивные фотографии с округлившимся животом и намекнула, что была бы не против стать мамой еще раз.




И знаете что? Я уже немножко скучаю вот по этому состоянию... Надо будет как-нибудь повторить,

— написала она.

Подписчики Арзамасовой ее желание поддержали и отметили, что беременность ей к лицу.

Лизонька, обязательно повторить, у вас замечательный муж. Нужно! Лиза, вы прекрасны в любом состоянии. Беременность вас еще больше украшает. Была бы очень рада за вас, если вы снова станете мамой,

— пишут ей фолловеры.

Надо сказать, что после беременности Лиза быстро восстановилась: она не только в кратчайшие сроки пришла в форму, но и вернулась к работе в театре.


В то время как для Арзамасовой ребенок стал первым, у ее мужа уже был опыт отцовства — у Авербуха есть 17-летний сын Мартин от его первой супруги Ирины Лобачевой. С новой избранницей отца он отлично поладил и подружился. Обрадовался Мартин и появлению на свет младшего брата.


Илья Авербух и Лиза Арзамасова с детьми

Роман Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой для многих стал полной неожиданностью. Когда именно начались их отношения, неизвестно (ходили слухи, что пара стала встречаться, когда актрисе было 17 лет). Но открыто заговорили об их связи прошлым летом. Спустя несколько месяцев они поженились, а через девять месяцев у них родился сын.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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