Лунный день сегодня 20 октября 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны сильна, и ее влияние ощущается каждым из нас. Узнать о том, каким будет настроение единственного спутника Земли, помогут рекомендации астрологов, отраженные в ежедневном лунном календаре.

Среда будет сильным по энергетике днем, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть осторожными. Сильное Полнолуние будет влиять на все сферы жизни, и неосмотрительность может привести к губительным последствиям.

Фаза Луны: 14 лунный день пройдет под влиянием Полнолуния. Созвездие Овна будет добавлять импульсивности, и этот день можно назвать временем борьбы с сомнениями. Астрологи рекомендуют оставаться в равновесии с собой, чтобы негативные черты характера не взяли верх.

Магнитные бури 20 октября: магнитных бурь на эту среду не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уравновешенность;следование правилам;оптимистичный настрой;выполнение запланированных дел;освобождение от негатива.спешка;конфликты;потакание дурным привычкам;прокрастинация;недовольство и обиды;поверхностные суждения.

В день Полнолуния энергии в избытке, и если ощущается нервозность, то силы стоит направить на наведение порядка в доме. Уборка поможет привести чувства к равновесию, а раскладывание вещей по местам будет своеобразной медитацией, приводящей мысли к порядку. В этот день важно делать то, что вызывает удовлетворение, а значит, можно завершить ремонт, переставить мебель, заменить декор и сделать свой дом местом комфорта и гармонии.

Что надеть в эту среду

Импульсивное созвездие Овна и Полнолуние — не самое лучшее сочетание, а значит, выбирать нужно ту цветовую гамму, которая помогает успокоиться. Отказ от ярких расцветок убережет от эмоциональных всплесков, поэтому астрологи рекомендуют остановить выбор на светлых оттенках: серый, бежевый, пудовый розовый, теплый шафрановый цвета помогут сохранить оптимистичный настрой. Украшениями этого дня станут любимые комплекты, а талисманами выступят агат, малахит и янтарь.

Финансы и работа 20 октября

В день Полнолуния астрологи рекомендуют не начинать новых проектов, если нет уверенности в том, что они будут продвигаться без проблем. В среду лучше всего уделить внимание завершению текущих дел, решению ранее отложенных вопросов и работе, требующей физических усилий. Энергия, направленная в мирное русло, убережет от перепадов настроения и конфликтных ситуаций. Финансовая активность в эти сутки возможна, если покупки были спланированы ранее, и деньги на них отложены. В случае спонтанных покупок без распределения бюджета есть риск остаться на мели.

Любовь и общение в 14 лунный день

В среду важно избегать общения с агрессивно настроенным окружением. Полнолуние — не время для выяснения отношений, конфликтов и взаимных придирок. Гармоничным день сделают люди и их поступки, умение находить компромиссные решения и отсутствие негативных мыслей. Поиск любви будет успешным в том случае, если оставаться в хорошем настроении и не провоцировать неприятные ситуации неуместными высказываниями.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Полнолуние несет в себе сильную энергетику, которую усиливают эмоции. Негативно настроенным людям в этот день придется тяжелее всего, поэтому с самого утра важно настроиться на оптимизм и провести день на волне хорошего настроения. Сил и энергии в среду будет в избытке, и ее излишки стоит направить на физические упражнения, чтобы не становиться заложниками стрессовых ситуаций.