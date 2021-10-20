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Математический лицей в Хабаровске получил новое оборудование

Математический лицей в Хабаровске получил новое оборудование

Математический лицей в Хабаровске получил комплекты ноутбуков и интерактивные доски. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Новая техника поступила в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
Всего за три года на оснащение 35 школ города из краевого бюджета было выделено около 85 миллионов рублей.

«Новую технику будут использовать для работы с различными цифровыми образовательными платформами. За счет бюджета города для эффективного использования поступившей техники приобретены точки доступа Wi-Fi и зарядные мобильные тележки для ноутбуков на сумму свыше 2 миллионов рублей», – сообщили в Администрации Хабаровска.

Преподаватели пройдут дополнительное обучение.

До 2024 года все 70 учебных заведений краевой столицы планируется оснастить подобным оборудованием. Также в этом году в шесть учреждений поступили новые комплекты для углубленного изучения физики. Стоимость одного комплекта оценивается в 3 миллиона рублей. В его состав входят демонстрационные комплекты по термодинамике, оптике, механике и изучению постоянного и переменного тока.

# Общество
По материалам: edu.ru

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