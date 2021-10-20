Матвиенко: в Камчатском крае пока низкий уровень вакцинации

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 20 октября 2021 года

11:23 Автор: Евгения Филиппова

Уровень вакцинации в Камчатском крае пока низкий, эту ситуацию необходимо исправить, в том числе путём проведения разъяснительной работы с гражданами. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе «часа субъекта» на пленарном заседании палаты 20 октября.

«Ковидная ситуация непростая в целом по стране. В Камчатском крае пока низкий уровень вакцинации. Всё есть, все условия созданы. Вакцин в стране достаточно. В Камчатском крае созданы условия для доступности вакцин. Больше говорить с людьми. Пусть говорят врачи, пусть говорят специалисты», — сказала спикер.

Нужно «достучаться» до каждого человека, чтобы он понял ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья своих близких, отметила она. «Пожалуйста, подтянитесь, от вакцинации по всей территории России зависит общий результат», — обратилась председатель палаты к руководству региона.

Ребята, правда, коронавирус — это не шутка

Матвиенко также поблагодарила всех представителей Камчатского края за работу в комитетах.

В Совете Федерации с 18 по 20 октября прошли Дни Камчатского края. Делегацию региона возглавили губернатор Владимир Солодов и председатель Законодательного собрания региона Ирина Унтилова. На пленарном заседании 20 октября приняли за основу постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Камчатского края».

#вакцинация #в регионах

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