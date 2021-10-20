Минфин предложил изменить подход к распределению дотаций регионам

20:43 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство финансов предложило изменить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Проект постановления правительства, разработанный ведомством, опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности призваны сократить разницу между налоговыми доходами на одного жителя в регионе и среднероссийским уровнем. Чем больше появляется предприятий, которые платят налоги, тем выше бюджетная обеспеченность региона.

Документом вносятся изменения в общие подходы к распределению дотаций на выравнивание, а также в порядок определения налогового потенциала субъектов РФ, индекса бюджетных расходов и расчетного объема расходных обязательств регионов и муниципалитетов.

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Предлагаемые решения принимаются для реализации госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными ‎и муниципальными финансами», в рамках которой ожидается увеличение количества регионов, не являющихся получателями дотаций, и снижение доли просроченной кредиторской задолженности региональных и местных бюджетов.

«В целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и исключения резкого снижения объемов дотации на выравнивание, в связи со снижением второго критерия выравнивания с 1,0 до 0,9, регионам, превысившим указанный критерий будет предоставляться компенсация снижения дотации на выравнивание в течении трех лет в объеме соответственно ‎75, 50 и 25 процентов от объема дотации текущего финансового года», — говорится в пояснительной записке.

При определении индекса налогового потенциала субъекта РФ документом предлагается исключить доходы от акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые в России, в части направляемой на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также учесть в расчете акцизов изменения порядка распределения акцизов на средние дистилляты.

Для совершенствования порядка определения индекса бюджетных расходов предлагается использовать среднюю численность населения за ‎три отчетных года и прогноз текущего года с учетом естественного прироста.

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В части определения объема расходных обязательств субъекта РФ и муниципалитетов документом уточняются расчеты по группе полномочий, связанных с тарифным регулированием в сфере ЖКХ, а также федеральные органы, представляющие в Минфин информацию о значениях показателей.

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