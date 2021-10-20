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Мининский университет запустит творческие мастерские в детских садах

Мининский университет запустит творческие мастерские в детских садах

Нижегородский государственный педагогический университет имени Петра Минина (Мининский университет) запускает  новый проект: сотрудники кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования создают творческие мастерские в десяти детских садах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 
 
«Проект «Детский сад Мининского университета», реализуемый при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, предполагает открытие в детских садах творческих мастерских, что претендует на создание принципиально нового формата дошкольного учреждения», – уточняется в информационном релизе. 

Специалисты уже разработали дорожную карту мероприятий на 2021/22 учебный год и определили важнейшие направления работы. 

Занятия для дошкольников планируется начать весной 2022 года. 

Творческие мастерские встраиваются в существующие программы по четырем образовательным областям:

 – «Познавательное развитие: формирование элементарных математических представлений»,

– «Познавательное развитие: ознакомление с миром природы»,

– «Физическое развитие»,

– «Художественно-эстетическое развитие».
 
«Детский сад Мининского университета» –  шаг к созданию на базе вуза полного образовательного цикла, от детского сада до программ подготовки кадров высшей научной квалификации, что отвечает одному из приоритетных векторов развития университета –  повышению качества образования в регионе», – прокомментировал и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

# Общество
По материалам: edu.ru

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