Мининский университет запустит творческие мастерские в детских садах

Нижегородский государственный педагогический университет имени Петра Минина (Мининский университет) запускает новый проект: сотрудники кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования создают творческие мастерские в десяти детских садах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



«Проект «Детский сад Мининского университета», реализуемый при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, предполагает открытие в детских садах творческих мастерских, что претендует на создание принципиально нового формата дошкольного учреждения», – уточняется в информационном релизе.

Специалисты уже разработали дорожную карту мероприятий на 2021/22 учебный год и определили важнейшие направления работы.

Занятия для дошкольников планируется начать весной 2022 года.

Творческие мастерские встраиваются в существующие программы по четырем образовательным областям:

– «Познавательное развитие: формирование элементарных математических представлений»,

– «Познавательное развитие: ознакомление с миром природы»,

– «Физическое развитие»,

– «Художественно-эстетическое развитие».



«Детский сад Мининского университета» – шаг к созданию на базе вуза полного образовательного цикла, от детского сада до программ подготовки кадров высшей научной квалификации, что отвечает одному из приоритетных векторов развития университета – повышению качества образования в регионе», – прокомментировал и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.