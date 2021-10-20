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Минприроды: на охрану окружающей среды на три года предусмотрено 386 млрд рублей

Минприроды: на охрану окружающей среды на три года предусмотрено 386 млрд рублей

18:17  Автор: Анна Шушкина



На реализацию госпрограммы «Охрана окружающей среды» в проекте бюджета на 2022-2024 годы предусмотрено 386 млрд рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассмотрели финансирование госпрограмм «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Развитие лесного хозяйства».

По всем госпрограммам по 10 направлениям будет выделено дополнительно 240 млрд рублей уже с будущего года, сообщил министр. Из них выделение 77 млрд 400 млн рублей будет предложено в виде поправок ко второму чтению бюджета. «Эти поправки связаны с тремя фронтальными стратегиями, которые были утверждены председателем Правительства и доложены президенту», — сказал министр. Он пояснил, что речь идёт  о содержании ледовой платформы «Северный полюс», строительстве Омского гидроузла и лесопожарного центра «Север».

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Среди направлений госпрограммы «Охрана окружающей среды», по словам министра, федеральные проекты «Чистая страна, «Чистый воздух», комплексная система обращения с коммунальными отходами, сохранение озера Байкал, экологический туризм, деятельность в Арктике и Антарктике и другие. В рамках проекта «Чистая страна», по его словам, предполагается ликвидация 191 свалки и 88 опасных объектов накопленного экологического вреда к 2024 году.

Всего на реализацию мероприятий программы «Охрана окружающей среды» на трёхлетний период предусмотрено 386 миллиардов рублей. Ко второму чтению предлагается выделить ещё  40 млрд 700 тысяч рублей. Таким образом, финансирование увеличивается на 39 процентов, а с учетом поправок ко второму чтению — на 53 процента.



#природа


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По материалам: pnp.ru

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