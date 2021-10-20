Минпросвещения России примет участие в создании общенационального интерактивного энциклопедического портала «Знание»

На российском общенациональном интерактивном энциклопедическом портале «Знание» появится отдельный блок для детей. Об этом в ходе первого заседания научно-редакционной коллегии проекта заявил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Процесс развития системы образования не может оставаться в стороне от развития современных технологий, они усиливают ту работу, которая уже проводится. И появление портала «Знание», а также школьной энциклопедии на нём – нужное начинание, которое мы всецело поддерживаем. Детская аудитория требует особых подходов при подготовке контента: он должен быть безопасным, доступным, качественным, верифицированным, учитывать психологические особенности школьников. Уверен, школьная энциклопедия знаний будет интересна ученикам и педагогам, внесёт большой вклад в развитие российской системы образования», – подчеркнул Александр Бугаев.

Первый заместитель Министра просвещения уточнил, что этой работой будут заниматься отдельные коллективы авторов и редакторов, которые знают особенности изложения контента для детей. Работа будет вестись совместно с Минпросвещения России.

Кроме того, отдельный раздел будет посвящён развитию наук об образовании.

«Важнейшая задача нового портала – просвещение. Он должен быть таким, чтобы им могли пользоваться современные дети, чтобы он увлекал их. Для этого стоит задействовать все передовые возможности современных технологий. Это позволит доносить до школьников достоверную информацию в удерживающих их внимание форматах», – отметил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.