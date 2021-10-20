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Минпросвещения ведёт системную работу в сфере инклюзивного образования – Денис Грибов

Минпросвещения ведёт системную работу в сфере инклюзивного образования – Денис Грибов

Почти треть российских школ и пятая часть детских садов являются инклюзивными. Об этом в ходе VI Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, ресурсы» сообщил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов. 

Он уточнил, что, по данным мониторинга Минпросвещения России, в 2020 году число инклюзивных школ достигло 10,1 тысячи (28% от общего количества), а инклюзивных детских садов – более 8 тысяч (21,8% от общего количества). 
«За несколько последних лет Россия системно продвинулась в развитии инклюзивного образования. Важно, что в этом участвуют и научное сообщество, и педагогическое сообщество, и представители органов власти, и профессиональные, некоммерческие организации», – прокомментировал заместитель Министра. 

Денис Грибов подчеркнул, что в регионах должна продолжаться работа по созданию специальных условий на всех уровнях образования, все новые здания образовательных организаций в обязательном порядке должны строиться с учётом доступной среды и необходимого оборудования с учётом доступной среды и возможности установки необходимого оборудования.

В VI Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, ресурсы» также принимают участие представители организаций – участников Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».

# Общество
По материалам: edu.ru

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