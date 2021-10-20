МВД: каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения

08:24 Автор: Виктория Карташева

Каждое четвертое преступление в России совершается в нетрезвом состоянии, следует из статистических материалов Министерства внутренних дел (МВД), опубликованных на сайте ведомства.

Согласно данным МВД, 28,2 процента всех преступления совершается в состоянии алкогольного опьянения, более половины преступлений (59,4 процента) совершали лица, которые уже делали это ранее, а каждое тридцать пятое (28,2 процента) — несовершеннолетние или с их участием.

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Отмечается, что с начала года организованные или преступные группы совершили 18,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 25 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, за девять месяцев полицейские установили более 650 тысяч лиц, которые совершили преступления. Более 64 процентов из них не имеют постоянного дохода, ещё треть ранее были судимы.

В МВД заявили, что с начала года в России зафиксировали более 1,5 миллиона преступлений, что на 1,2 процента меньше аналогичного периода прошлого года.





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За прошедшие девять месяцев текущего года погибли в результате преступлений почти 18 тысяч человек, ещё почти 25 тысяч человек пострадали. Подчёркивается, 37,5 процента погибших приходится на сельскую местность. 68 процентов лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, проживали в городах или посёлках городского типа. При этом четыре преступления из пяти регистрируют в городах и посёлках городского типа — всего 1,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что ведомства до 1 ноября должны подготовить предложения по введению уголовной ответственности за сам факт вождения в нетрезвом виде и пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов.

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