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На Олимпиаду-2022 в Пекине отобрались 218 россиян

На Олимпиаду-2022 в Пекине отобрались 218 россиян

15:59  Автор: Виктория Карташева


Источник: Правительство России



Российские спортсмены по итогам отборочных соревнований получили 218 квот на зимние Олимпийские игры в Пекине из 261 возможной. Об этом заявил зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко, сообщается в среду на сайте кабмина.

По его словам, сейчас отбор продолжается, у России есть шанс получить ещё квоты в бобслее, скелетоне, конькобежном спорте, шорт-треке и санном спорте, а также добрать лицензии в биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Всего в список кандидатов в сборную, которая будет представлять Россию на Играх, вошли 600 спортсменов. 

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Как сообщил Чернышенко, мужская и женская сборные по хоккею и кёрлингу, а также фигуристы уже обеспечили себе путёвки на зимние Олимпийские игры. Вице-премьер подчеркнул, что российские фигуристы единственные среди представителей других стран-участниц получили максимальную квоту по всем видам олимпийской программы. Также максимально разрешённая квота будет у лыжников.

По словам Чернышенко, полностью готовы девять спортивных баз, где будут готовиться к соревнованиям олимпийцы. Спортивные объекты находятся в Красноярском, Хабаровском, Краснодарском и Пермском краях, а также в Иркутской, Челябинской, Новосибирской, Московской и Ярославской областях.

«Их инфраструктура уже была не раз проверена во время тренировок и соревнований российского и международного уровней. Спортсмены будут чувствовать себя комфортно, чтобы сфокусироваться на совершенствовании своего профессионального мастерства», — отметил зампред Правительства.

Согласно одной из целей госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», российская сборная должна войти в тройку лидеров общего зачёта на Олимпиаде. Для этого ведётся всесторонняя подготовка спортсменов в зимних дисциплинах. Было сформировано 14 целевых комплексных программ, включающих в себя направления подготовки и ключевые показатели по каждому виду спорта. 

На предыдущих зимних Олимпийских играх, которые в 2018 году проходили в Пхёнчхане, национальная сборная, выступая под нейтральным флагом, заняла 13-е место в общекомандном зачёте. Российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. 

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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования будут проводиться в трёх зонах: центре Пекина, Яньцине и Чжанцзякоу. В зимней программе появится семь новых соревнований: женский одиночный бобслей, лыжный биг-эйр среди мужчин и женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, а также смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборд-кроссу.

Ранее Президент России Владимир Путин принял приглашение КНР посетить в феврале 2022 года зимние Олимпийские игры в Пекине.



#спорт


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По материалам: pnp.ru

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