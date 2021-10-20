Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии Фестиваля уличного кино в Москве

Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии Фестиваля уличного кино в Москве

Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии Фестиваля уличного кино в Москве

Вчера в Москве состоялось закрытие Фестиваля уличного кино, который шел четыре месяца. Его гостями стали Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова, Анна Чурина, Алексей Серебряков и другие.

В конкурсную программу фестиваля вошли девять короткометражных работ. За время своей работы фестиваль гастролировал по многим российским городам — всего фильмы, представленные в его рамках, были показаны более чем в тысяче населенных пунктов.

Победителем киносмотра стала картина "Легкий способ бросить курить" режиссеров Алексея Кузмина-Тарасова и Анны Колчиной. В фильме снялись Игорь и Григорий Верники, Кристина Бабушкина, Раиса Рязанова, Агриппина Стеклова и Мария Фортунатова. В нем рассказывается о 17-летнем парне, который собирается воплотить в жизнь свою самую большую мечту — лишиться девственности в канун Нового года в пустой квартире. Но, как говорится, что-то идет не так: вместо юной девушки приходит женщина в возрасте, с которой случается приступ, а затем в квартиру решают нагрянуть и родственники главного героя, чтобы дружно отметить праздник.


Надежда Михалкова
Анна Михалкова
Женя Макарова, Анна и Надежда Михалковы

В качестве награды создатели ленты получили приз в размере полутора миллионов рублей на создание собственного полнометражного фильма.

Победителей выбирали сами зрители. Как признались лауреаты, результаты голосования их удивили.

Для нас это стало большим сюрпризом: мы не ожидали и искренне обрадовались. Важно, что жюри — это зрители. И самое приятное, что они готовы посмотреть кино в формате короткого метра, сопереживать, остаться после показа и проголосовать. Для нас это самый ценный отклик на фильм,

— сказали режиссеры.

В тройку лидеров также вошли фильм Ивана Сосина "Чернильное море" и картина Ники Горбушиной "Варя" с Варварой Шмыковой в главной роли.

Все фильмы фестиваля появятся в онлайн-кинотеатре Kion, при поддержке которого и прошел смотр.


Мария Шумакова
Анна Чурина
Алексей Серебряков
Анна Банщикова
Александра Ревенко
Алена Чехова
Дарья Екамасова
Оксана Карас
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Spletnik празднует 14-летие: награждаем блогеров
Spletnik празднует 14-летие: награждаем блогеров
Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии Фестиваля уличного кино в Москве
Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии
Польша и Литва объединили газопроводы
Польша и Литва объединили газопроводы
Минпросвещения ведёт системную работу в сфере инклюзивного образования – Денис Грибов
Минпросвещения ведёт системную работу в сфере инклюзивного
Мининский университет запустит творческие мастерские в детских садах
Мининский университет запустит творческие мастерские в детских садах
Участники онлайн-консультации «На все 100» узнали об итоговом сочинении
Участники онлайн-консультации «На все 100» узнали об итоговом
Адель сбежала из квир-театра из-за похмелья после отдыха в гей-баре с Дженнифер Лоуренс
Адель сбежала из квир-театра из-за похмелья после отдыха в гей-баре с
IV Всероссийский съезд дефектологов пройдет в Москве
IV Всероссийский съезд дефектологов пройдет в Москве
Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Олеся Судзиловская и другие на авторском вечере Эдварда Радзинского
Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Олеся Судзиловская и другие на
В «Орленке» проходит программа «Мир открытий»
В «Орленке» проходит программа «Мир открытий»
В «Смене» стартовал Всероссийский форум «Большие смыслы»
В «Смене» стартовал Всероссийский форум «Большие смыслы»
Уридин оказался перспективным средством от ишемической болезни сердца
Уридин оказался перспективным средством от ишемической болезни сердца

Топ на сегодня

Платье и мамина улыбка: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, впервые за долгое время вышла в свет
Платье и мамина улыбка: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло,
Египтянин полгода проходил с телефоном в животе. Мужчина проглотил его и стеснялся обратиться к врачам
Египтянин полгода проходил с телефоном в животе. Мужчина проглотил
6 новых коллекций средств для губ: от увлажнения до идеальных осенних оттенков
6 новых коллекций средств для губ: от увлажнения до идеальных осенних
На Всероссийском форуме «ПРО добро» разработали дорожную карту развития воспитательной работы в СПО
На Всероссийском форуме «ПРО добро» разработали дорожную карту
Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах
Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах

Еще по теме

Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова и другие на открытии фестиваля уличного кино
Джеки Чан приедет в Москву на открытие Фестиваля китайского кино
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего человека"
Анна и Надежда Михалковы, Аглая Тарасова, Кирилл Серебренников на ретроспективе "Кинотавра"