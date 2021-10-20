Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии Фестиваля уличного кино в Москве

Вадим Карасев

Вчера в Москве состоялось закрытие Фестиваля уличного кино, который шел четыре месяца. Его гостями стали Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова, Анна Чурина, Алексей Серебряков и другие.

В конкурсную программу фестиваля вошли девять короткометражных работ. За время своей работы фестиваль гастролировал по многим российским городам — всего фильмы, представленные в его рамках, были показаны более чем в тысяче населенных пунктов.

Победителем киносмотра стала картина "Легкий способ бросить курить" режиссеров Алексея Кузмина-Тарасова и Анны Колчиной. В фильме снялись Игорь и Григорий Верники, Кристина Бабушкина, Раиса Рязанова, Агриппина Стеклова и Мария Фортунатова. В нем рассказывается о 17-летнем парне, который собирается воплотить в жизнь свою самую большую мечту — лишиться девственности в канун Нового года в пустой квартире. Но, как говорится, что-то идет не так: вместо юной девушки приходит женщина в возрасте, с которой случается приступ, а затем в квартиру решают нагрянуть и родственники главного героя, чтобы дружно отметить праздник.





Надежда МихалковаАнна МихалковаЖеня Макарова, Анна и Надежда Михалковы

В качестве награды создатели ленты получили приз в размере полутора миллионов рублей на создание собственного полнометражного фильма.

Победителей выбирали сами зрители. Как признались лауреаты, результаты голосования их удивили.

Для нас это стало большим сюрпризом: мы не ожидали и искренне обрадовались. Важно, что жюри — это зрители. И самое приятное, что они готовы посмотреть кино в формате короткого метра, сопереживать, остаться после показа и проголосовать. Для нас это самый ценный отклик на фильм,

— сказали режиссеры.

В тройку лидеров также вошли фильм Ивана Сосина "Чернильное море" и картина Ники Горбушиной "Варя" с Варварой Шмыковой в главной роли.

Все фильмы фестиваля появятся в онлайн-кинотеатре Kion, при поддержке которого и прошел смотр.





Мария ШумаковаАнна ЧуринаАлексей СеребряковАнна БанщиковаАлександра РевенкоАлена ЧеховаДарья ЕкамасоваОксана КарасМариана Панкина