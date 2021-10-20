Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Олеся Судзиловская и другие на авторском вечере Эдварда Радзинского

Вадим Карасев

Вчера в отеле "Метрополь" состоялась лекция известного советского и российского писателя Эдварда Радзинского, организованная "Клубом 418" — интеллектуальным клубом Надежды Оболенцевой и Ирины Кудриной. Гостями вечера стали Олеся Судзиловская, Софья Капкова, Константин Богомолов, Марина Юдашкина и многие другие.

Тема лекции звучала как "Когда любовь управляла политикой". Перед ее началом создательницы клуба объявили, что теперь он будет работать в несколько ином формате.

Проект в задуманном виде был рассчитан на пять лет, но из-за вашей любви и интереса просуществовал почти вдвое дольше. Мы были первыми, кто начал заниматься просветительской деятельностью в таком формате. Мы показали, что получать знания можно не только посещая институты и курсы, но и в формате непринужденной дружеской беседы,

— сказала Ирина Кудрина.





Надежда Оболенцева





Софья Капкова





Константин БогомоловИрина Кудрина и Олеся Судзиловская





Марина ЮдашкинаМарина Юдашкина и Надежда Оболенцева

Эдварда Радзинского вчера пригласили не случайно. Писатель был первым, кто прочел в клубе лекцию, когда тот начал свою работу девять лет назад. Так что последнее выступление в клубе в старом формате оказалось весьма символичным.

Причины прекращения работы клуба в прежнем формате неизвестны. В телеграм-канале "Героиня Татлера" пишут, что дело в сложном финансовом положении Надежды Оболенцевой и натянутых отношениях Ирины и Алексея Кудриных:

Вот уже который месяц Алексей Кудрин не готов с Ириной сидеть даже на соседних креслах в "Художественном". Не говоря уже о более близких контактах. Надежда Оболенцева сейчас тоже не в лучшем финансовом положении.

Также отмечается, что программа мероприятий клуба для широкой общественности останется в силе.





Екатерина МцитуридзеИрина Кудрина, Екатерина Мцитуридзе и Надежда ОболенцеваКсения ЧилингароваКсения СухиноваДмитрий Брейтенбихер и Надежда ОболенцеваКсения Сухинова и Надежда ОболенцеваВика ГазинскаяИрина ЗарьковаНадежда Оболенцева и Сергей КапковНадежда Оболенцева и Вика ГазинскаяСветлана ТакориЮлия КалмановичЭдвард РадзинскийНина и Сергей ГалицкиеМариана Панкина