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Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Олеся Судзиловская и другие на авторском вечере Эдварда Радзинского

Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Олеся Судзиловская и другие на авторском вечере Эдварда Радзинского

Вчера в отеле "Метрополь" состоялась лекция известного советского и российского писателя Эдварда Радзинского, организованная "Клубом 418" — интеллектуальным клубом Надежды Оболенцевой и Ирины Кудриной. Гостями вечера стали Олеся Судзиловская, Софья Капкова, Константин Богомолов, Марина Юдашкина и многие другие.

Тема лекции звучала как "Когда любовь управляла политикой". Перед ее началом создательницы клуба объявили, что теперь он будет работать в несколько ином формате.

Проект в задуманном виде был рассчитан на пять лет, но из-за вашей любви и интереса просуществовал почти вдвое дольше. Мы были первыми, кто начал заниматься просветительской деятельностью в таком формате. Мы показали, что получать знания можно не только посещая институты и курсы, но и в формате непринужденной дружеской беседы,

— сказала Ирина Кудрина.


Надежда Оболенцева


Софья Капкова


Константин Богомолов
Ирина Кудрина и Олеся Судзиловская


Марина Юдашкина
Марина Юдашкина и Надежда Оболенцева

Эдварда Радзинского вчера пригласили не случайно. Писатель был первым, кто прочел в клубе лекцию, когда тот начал свою работу девять лет назад. Так что последнее выступление в клубе в старом формате оказалось весьма символичным.

Причины прекращения работы клуба в прежнем формате неизвестны. В телеграм-канале "Героиня Татлера" пишут, что дело в сложном финансовом положении Надежды Оболенцевой и натянутых отношениях Ирины и Алексея Кудриных:

Вот уже который месяц Алексей Кудрин не готов с Ириной сидеть даже на соседних креслах в "Художественном". Не говоря уже о более близких контактах. Надежда Оболенцева сейчас тоже не в лучшем финансовом положении.

Также отмечается, что программа мероприятий клуба для широкой общественности останется в силе.


Екатерина Мцитуридзе
Ирина Кудрина, Екатерина Мцитуридзе и Надежда Оболенцева
Ксения Чилингарова
Ксения Сухинова
Дмитрий Брейтенбихер и Надежда Оболенцева
Ксения Сухинова и Надежда Оболенцева
Вика Газинская
Ирина Зарькова
Надежда Оболенцева и Сергей Капков
Надежда Оболенцева и Вика Газинская
Светлана Такори
Юлия Калманович
Эдвард Радзинский
Нина и Сергей Галицкие
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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