"Писей в камеру, да уж": Настя Каменских взбесила поклонников откровенным фото

Вадим Карасев

34-летняя Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала свою фигуру в бикини. Популярная певица похвасталась гладковыбритой зоной бикини.

На своей странице в инстаграме звезда опубликовала необычное фото, сделанное в Дубае. Звезда сделала снимок, приблизив камеру к своему лобку.

На фото звезда позирует в откровенном купальнике желтого цвета, демонстрируя стройную фигуру и пышные волосы.

Однако многих подписчиков Насти Каменских взбесило столь пикантное фото на странице певицы в инстаграме.

"Элементарного стыда нет", "Видимо, кому-то забыли выдать таблетки", "Вот что видит Потап, когда ты сверху", "Прямо писей в камеру, да уж", "Ракурс не очень", "Что же трещину не показала", — цитирует пользователей Сети "Экспресс газета".

C 18 лет Настя Каменских снимается в клипах и записывает песни. Однако у популярности были и негативные стороны — так, богатые поклонники порой делали ей непристойные предложения.



"Конечно, мне предлагали интим за деньги. Это было очень давно, в самом начале карьеры. Я тогда просила Лешу, чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию. Мне было неприятно. Я всегда знала, что должна добиться успеха сама, без таких вот историй", — рассказала певица.

Также Настя Каменских поделилась подробностями совместной жизни с супругом Потапом.

"Мы с Лешей никогда не ссоримся. Может, в начале отношений это и происходило, но сейчас нет. Я ему во всем доверяю, всегда прислушиваюсь к его советам. Могут возникнуть какие-то споры по рабочим моментам, но это мелочи", — рассказала артистка на YouTube-канале "Люкс FM" для проекта "29 вопросов".

Напомним, в 2019 году звезда сыграла свадьбу с Потапом в ресторане под Киевом.



Как писал NEWSTES, ранее Настя Каменских сняла лифчик и трусики, выставив напоказ огромный зад.