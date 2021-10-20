"Подойдет": русская порнозвезда оценила талант Дзюбы

Вадим Карасев

Российская порноактриса и вебкам-модель Ева Элфи поделилась своим мнением о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе, сообщает Sport24.

"Ева, с профессиональной точки зрения оцени, пожалуйста, Артема Дзюбу. Как он тебе вообще?" — поинтересовался ведущий "Нового радио" у порнозвезды в прямом эфире.



Ева Элфи не замедлила с ответом. "Подойдет. Мне кажется, любой человек подойдет в порно", — сказала звезда фильмов для взрослых.

В ответ на это радиоведущий отшутился. "Я про футбол тебя спрашиваю, про футбол!" — сказал мужчина Еве.

Как писал NEWSTES, ранее Дзюбу назвали "предателем родины" из-за отказа играть за сборную России.