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"Подойдет": русская порнозвезда оценила талант Дзюбы

"Подойдет": русская порнозвезда оценила талант Дзюбы

Российская порноактриса и вебкам-модель Ева Элфи поделилась своим мнением о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе, сообщает Sport24.

"Ева, с профессиональной точки зрения оцени, пожалуйста, Артема Дзюбу. Как он тебе вообще?" — поинтересовался ведущий "Нового радио" у порнозвезды в прямом эфире.

Ева Элфи не замедлила с ответом. "Подойдет. Мне кажется, любой человек подойдет в порно", — сказала звезда фильмов для взрослых.

В ответ на это радиоведущий отшутился. "Я про футбол тебя спрашиваю, про футбол!" — сказал мужчина Еве.

Как писал NEWSTES, ранее Дзюбу назвали "предателем родины" из-за отказа играть за сборную России.

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По материалам: uposters.ru

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