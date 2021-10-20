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Появились новые фото со свадьбы сына миллиардера Бернара Арно: образ невесты и другие подробности

Появились новые фото со свадьбы сына миллиардера Бернара Арно: образ невесты и другие подробности

В минувшие выходные в Венеции состоялась свадьба 29-летнего Александра Арно — сына самого богатого человека в мире Бернара Арно, состояние которого оценивается в 185,6 миллиарда долларов. Наследник многомиллиардной модной империи женился на своей 29-летней возлюбленной Жеральдин Гюйо еще три месяца назад: тогда они скромно расписались в Париже, а теперь решили устроить по-настоящему пышное торжество в одном из самых романтичных городов Италии.

Само празднество прошло в прошлую субботу, однако в прессе продолжают появляться новые фотографии с церемонии. Так, папарацци в этот день удалось запечатлеть всю семью жениха: его родителей Бернара и Элен, а также старшего брата Антуана и сестру Дельфин.


Антуан и Дельфин Арно

На свадьбе присутствовала и супруга Антуана Арно Наталья Водянова, однако к собору, где молодожены обменялись клятвами, бизнесмен шел под руку со своей сестрой. Наталья же все торжество держалась рядом с семилетним сыном Максимом — их с Антуаном старшим ребенком. На свадьбе также присутствовали Бейонсе с супругом Джей-Зи, Канье Уэст, теннисист Роджер Федерер и другие звезды.


Бернар Арно с супругой Элен Мерсье

На новых фото со свадьбы также можно рассмотреть детали свадебного образа невесты. Основательница французского бренда аксессуаров D'Estrëe Жеральдин Гюйо выбрала для торжества кипенно-белое платье с красивой вышивкой на лифе и пышной юбкой без лишних деталей. Образ невеста дополнила нежным букетом гортензий и переливающимися на солнце серьгами-каплями с драгоценными камнями.


Жеральдин Гюйо

Александр Арно родился во втором браке Бернара Арно с пианисткой Элен Мерсье. У них также есть еще двое сыновей — 26-летний Фредерик и 23-летний Жан. В первом браке с Анной Деваврен у бизнесмена родилось двое детей — сын Антуан и дочь Дельфин. Александр Арно занимает пост исполнительного вице-президента ювелирного бренда Tiffany & Co., входящего в группу LVMH, принадлежащую его отцу. С Жеральдин Гюйо он был знаком еще с детства, а какое-то время назад у них завязались романтические отношения. В декабре они объявили о помолвке, а в июле тихо расписались в Париже.


Жеральдин Гюйо и Александр Арно



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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