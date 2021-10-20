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Полнолуние в октябре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака

Полнолуние в октябре 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака

Каждое Полнолуние отличается своей особенной энергетикой, и 20 октября нас ждет очередное событие, названное Кровавой или Охотничьей Луной. Этот день будет важным для всех, и астрологи рассказали, к чему стоит готовиться представителям Зодиакальных созвездий.


Полнолуние в канун празднования Хэллоуина считается особым знаком, который нельзя упускать из вида. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы среда стала отправной точкой к благополучию и не принесла новых проблем и разочарований. Полнолуние начнется в 17:56 по московскому времени в созвездии Овна. Усиливать влияние Полной Луны будут планеты Марс и Плутон. 

Овен

Полнолуние в Овне — знаковое событие, и представители этого Знака, по мнению астрологов, смогут начать новый этап жизни. Для того чтобы преуспеть, им важно настроиться на успех и следить за своим эмоциональным состоянием. Гнев и агрессия будут мешать осуществлению планов. Отказаться нужно и от поверхностных суждений, ведущих к промахам.

Телец

Тельцы во время Полнолуния почувствуют прилив сил, однако им важно избегать переутомления. Взвалив на себя непосильную ношу, Тельцы могут не рассчитать и вместо новых побед столкнуться с множеством проблем. Приложить усилия Тельцам нужно и в сфере общения — забота о близких и отказ от конфликтов помогут наладить отношения с окружающими.


Близнецы

У Близнецов после Полнолуния есть все шансы сдвинуть с мертвой точки дела, которые раньше не поддавались влиянию. Это Полнолуние будет значимым событием, когда нельзя верить словам и слухам, действовать решительно и брать на себя ответственность. Полнолуние будет испытывать на прочность, и Близнецам важно оставаться в гармонии с собой и внешним миром.

Рак

Ракам это Полнолуние вряд ли дастся легко. Эмоциональная нестабильность и желание скрыться от проблем в иллюзорном мире будет велико, однако поступать так нельзя. Решительность, поддержка со стороны близких и обдуманные действия помогут справиться с обстоятельствами и привлечь в жизнь счастье.

Лев

Львов ожидают трудности в деловой среде. Их авторитет может упасть из-за импульсивных поступков или неуместных высказываний. Астрологи рекомендуют одиночную работу над проектами и тишину. Львам не стоит обсуждать свои планы, чтобы никто не мог повлиять на ход запланированных дел.


Дева

Полная Луна для Дев — отличное время для решения вопросов, связанных с деньгами. В среду представители Знака смогут найти выход из затруднительного положения, привлечь финансовое благополучие за счет кропотливой работы и принятия верных решений. Остерегаться представителям Знака стоит мошенников, которые активируются и могут навредить.

Весы

Весам Полнолуние принесет возможность проявить себя, стать лидерами и отстоять совою точку зрения. Влияние Полной Луны в Овне придаст энергии для борьбы с манипуляторами, а также поможет Весам повысить свой авторитет. Астрологи рекомендуют укреплять деловые и семейные связи, чтобы в случае трудности не остаться без поддержки и мудрых советов.

Скорпион

Скорпионов ждет не самое простое время: в Полнолуние и несколько дней после обострятся конфликты, раздувать которые ни в коем случае нельзя. Астрологи рекомендуют Скорпионам оставаться спокойными, а также уделять внимание близким. Их потребности не должны оставаться без отклика.

Стрелец

Полнолуние для Стрельцов — время для самореализации, когда нельзя медлить с воплощением в жизнь давно задуманного. Астрологи предупреждают, что такой шанс «выстрелить» дается не часто, а значит, нужно браться за дела незамедлительно и стараться не рассказывать никому о том, что в планах.

Козерог


Козероги почувствуют влияние Полнолуния во всех сферах жизни. И оно будет не самым простым. Энергетика Кровавой Луны способна лишить твердой опоры, однако сдаваться нельзя. Козероги смогут преуспеть, и их врожденное упрямство на этот раз будет подспорьем, а не помехой. Настойчивость и непробиваемая уверенность в благополучном исходе приведут к победам.

Водолей

Водолеи в период Полнолуния должны помнить о том, что доверять можно далеко не всем. Астрологи рекомендуют отказаться от разглашения своих планов, а тем более от хвастовства, чтобы не спровоцировать завистников на активные действия. Уединенная кропотливая работа и тишина — вот рецепт покорения новых вершин в период Охотничьей Луны.

Рыбы

Рыбам это Полнолуние принесет позитивные перемены. Астрологи рекомендуют углубиться в сферу финансов, определиться с бюджетом и понять, почему деньги уходят словно в никуда. Отказ от лишних трат и умеренная экономия вкупе с активной работой помогут пополнить счета на внушительные суммы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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