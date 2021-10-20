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Польша и Литва объединили газопроводы

Польша и Литва объединили газопроводы

На границе Польше и Литвы сварили так называемый "золотой шов" – узел, который объединил газотранспортные системы двух государств. С литовской стороны уже выполнено 95% необходимых работ.

Строителям предстоит установить все необходимое оборудование и провести полномасштабное тестирование газопровода. Ожидается, что этот участок заработает уже в следующем 2022-м году.

Ожидается, что через несколько дней участок на границе посетят уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский и глава Минэнерго Литвы Дайнюс Крейвис. Они удостоверятся в завершении основных работ и проинспектируют, как идет оснащение узла.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, переживающую энергетический кризис, в обмен на гарантии запуска газопровода "Северный поток 2".

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По материалам: uposters.ru

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