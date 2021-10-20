Путин призвал сделать рейсы малой авиации более доступными для граждан

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин призвал развивать в стране малую авиацию, расширяя сеть маршрутов внутри регионов, реконструируя аэропорты и обновляя парк воздушных судов.



Такие рейсы должны стать более доступными для людей, подчеркнул глава государства во вторник на заседании президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия страны до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

"Нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиацией должны стать более доступными для граждан", — распорядился глава государства.

