Растения-защитники от недоброжелателей

Вадим Карасев

Каждое растение обладает собственной энергетикой, которую за многие века люди научились использовать себе во благо. Наряду с лекарственными травами есть и комнатные цветы, которые помогут защитить жилье от негативного воздействия со стороны завистников или недоброжелателей.

Каждый человек может найти для себя растение или дерево-талисман, чтобы посадить его возле дома и использовать его энергетику себе во благо. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют познакомиться с универсальными «бойцами», которые могут защитить от негатива, если будут посажены в доме. Уход за ними не требует больших усилий, и цветы украсят жилище, добавив в него уюта, а также встанут на страже благополучия.

Спатифиллум

Растение называют женским счастьем, и не зря. Энергетика этого цветка с изящными белыми соцветиями дарит позитивные эмоции, а также ограждает от внешнего негатива. Его советуют заводить одиноким дамам, которые находятся в поиске своего счастья, а также замужним, чтобы в семье была гармония, и в отношения никто не вмешивался. Спатифиллум защитит от скандалов, измен и внушения со стороны.

Хризантема

Еще один неприхотливый изящный цветок, который можно также высадить перед домом или на балконе. Яркие цветы несут энергетику оптимизма, а само растение притягивает стабильность и финансы. Хризантемы не дают негативу ворваться в дом, поэтому их часто высаживают перед входом, размещают на клумбах, а также в кабинетах и гостиных.

Алоэ

Известное многим растение-лекарь на самом деле способно не только лечить, но и защищать. Неприхотливый цветок станет незаменим в тех домах, где участились ссоры, жильцы испытывают проблемы со здоровьем и часто переутомляются. Алоэ Вера привлекает процветание и гармонию, и если растение вдруг заболевает или даже погибает, то это тревожный звонок о том, что с энергетикой дома все далеко не в порядке.

Бамбук

Декоративный бамбук можно увидеть во многих домах и торговых центрах. Растениями украшают фойе, а также используют для озеленения пространства собственного жилища. Разместив этот цветок дома, можно позабыть о трудностях и проблемах. Растение, расположенное в личной зоне комфорта, снимет стресс и поможет очиститься от застоя энергетике пространства.

Кактус

Кактусы довольно популярны, и их видов огромное количество: от привычных нам круглых колючих шариков до экзотических растений, выглядящих пришельцами из космоса. Энергетика этих растений сглаживает взаимоотношения, а также отпугивает всех тех, кто желает нанести вред. Кактусы, размещенные рядом со входной дверью, в зале или на кухне, прекрасно справятся с защитой дома.