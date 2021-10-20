Сальма Хайек вышла в свет с подросшей дочерью Валентиной

Вадим Карасев

Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялась премьера новой супергеройской ленты Marvel "Вечные", одну из главных ролей в которой сыграла 55-летняя Сальма Хайек. На мероприятии по этому случаю голливудскую звезду поддержала 14-летняя дочь Валентина Палома Пино. Последний раз Валентина выходила в свет вместе со своей звездной мамой, когда была еще совсем ребенком, а сейчас заметно подросла и изменилась.





Сальма Хайек с дочерью Валентиной





Для премьеры Сальма и Валентина выбрали образы total black. Актриса была в платье Gucci в пол, с глубоким вырезом на груди и боковым разрезом. Валентина же выбрала кокетливое мини-платье Saint Laurent с оборками и в крупный белый горох. Мать и дочь не отходили друг от друга на протяжении всего вечера, а на красной дорожке много обнимались и крепко держались за руки.

Она классная, она просто очень классная!

— поделилась Валентина своими впечатлениями от появления мамы в новом фильме.









Дочь Валентину Сальма Хайек родила от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, состояние которого оценивается в 48,7 миллиарда долларов. Хайек и Пино вместе уже больше 14 лет, 12 из которых находятся в браке. Для Сальмы Валентина — единственный ребенок, а у Франсуа-Анри также есть четверо детей от предыдущих отношений, в том числе 15-летний сын от модели Линды Евангелисты.





Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек с дочерью Валентиной





Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Напомним, что в "Вечных" Сальме досталась роль духовного лидера команды супергероев по имени Аджак. В своих интервью Хайек неоднократно признавалась, что никогда не думала, что в свои 50 лет получит предложение о съемках супергеройского кино и сможет поработать со своим любимым кинорежиссером Хлоей Чжао. Кстати, изначально по сюжету комикса персонаж Сальмы был мужчиной, которого создатели фильма в итоге решили превратить в женщину.

Для меня это шок во многих отношениях. Просто знать, что в свои 50 ты станешь супергероем в большой семье Marvel. И вдобавок ко всему моя героиня была мужчиной, которого они просто превратили в женщину. Если бы кто-то мне рассказал об этом проекте пять лет назад, то я просто рассмеялась бы ему в лицо. И вот мы здесь! Так что все возможно,

— рассказала Сальма о новой роли.





Яна Марковская