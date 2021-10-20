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Семья из Канады перевезла на лодках через залив столетний дом

Семья из Канады перевезла на лодках через залив столетний дом

Даниэла Пенни и Кирк Ловелл из канадского города Макиверс купили дом на острове Ньюфаундленд и перевезли его целиком через залив Святого Лаврентия на моторных лодках. Сейчас здание находится на новом месте, но его установку завершат только после того, как будет готов фундамент.

Дом построили в 1920 году, и он несколько раз менял владельцев. Пенни рассказала, что с детства мечтала жить именно в нем и когда пара увидела объявления о сносе здания, то сразу выкупила недвижимость. Семья хотела перевезти постройку на грузовике по дороге, но этому мешали линии электропередач. Поэтому было решено попробовать переправить габаритную покупку через залив. По словам женщины, такой способ использовали еще в прошлом веке — известен случай перевозки на расстояние 24 километра по воде.

"Если это смогли сделать еще в 60-е годы прошлого века, а в то время даже не было необходимого оборудования, то почему сейчас не получится? С нынешними технологиями, знаниями и оборудованием можно и рискнуть. Нам необходимо было переправить дом через 800 метров", — цитирует ее слова местное издание SaltWire.

Для перевозки пришлось соорудить стальной каркас с колесами для доставки дома к берегу, а затем сделать платформу из 28 пластиковых бочек и пенопласта для поддержки всей конструкции на плаву. Без инцидентов не обошлось — во время этого путешествия здание накренилось и начало тонуть. К счастью, на помощь пришли другие лодки, отбуксировавшие его к берегу, и в итоге переправка завершилась благополучно.

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По материалам: uposters.ru

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