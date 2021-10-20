Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о ряде важных решений, связанных с ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Число госпитализируемых в стационары с тяжелой формой заболевания уже выросло в несколько раз по сравнению с концом лета.



Собянин констатировал: если в августе каждый день в больницы поступали 400–500 человек с COVID-19, то теперь эта цифра колеблется между 1200 и 1500. Повторяется история 2020 года, когда заболеваемость начала расти в сентябре, а пик прошла в декабре, однако есть и различия.

"Благодаря массовой вакцинации мы создали значительную прослойку людей, защищенных от ковида... Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемы экстренной и плановой помощи", — перечислил он.

В связи с тем, что пенсионеры по большей части так и не сделали прививку в начале осени, как это ожидалось, ситуация с ними особенно тяжелая. Почти две трети пациентов ковидных стационаров — москвичи старше 60 лет, почти 80% людей с COVID-19 на ИВЛ — тоже они. Наконец, среди умерших от последствий инфекции доля пожилых достигает 86%, в основном это те, кто не сделал прививку.

С 25 октября горожане старше 60 лет в Москве вновь будут обязаны соблюдать домашний режим, как и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Пока что для них разрешен выход на улицу для прогулок и занятий физкультурой. Все это не касается тех, кто переболел COVID-19 в течение полугода или прошел вакцинацию.

Работодателей мэрия обязала перевести на дистанционный режим не менее 30% числа работников, в том числе всех, кто старше 60 лет или имеет хронические заболевания. Их присутствие на рабочем месте допустимо, только если это критически важно для работы предприятия. Это требование также не распространяется на вакцинированных или переболевших. По естественным причинам оно не затронет работников стратегических отраслей — например, медиков или занятых в оборонной промышленности.

Третье и важнейшее нововведение — обязательная вакцинация работников сферы услуг. Организациям, работающим в этой сфере, с 1 января 2022 года потребуется обеспечить долю полностью вакцинированных среди сотрудников не менее 80%, причем первый компонент они должны получить до 1 декабря 2021 года.

Собянин повторно попросил пенсионеров обязательно привиться, чтобы защитить свое здоровье и сохранить привычный образ жизни. Он подчеркнул, что ограничения вводятся исключительно из-за отсутствия другого способа уберечь людей от тяжелой болезни.