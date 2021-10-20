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Spletnik празднует 14-летие: награждаем блогеров

Spletnik празднует 14-летие: награждаем блогеров

Сегодня Spletnik празднует свой 14-й день рождения! И, конечно, следуя давно сложившейся традиции, в этот день мы не только принимаем поздравления, но и награждаем наших любимых блогеров!

Определить самых активных и интересных авторов нам помогли аналитические данные и, конечно, сами читатели Spletnik.

Количество опубликованных постов, самые рейтинговые посты, самые комментируемые посты, самый большой прирост рейтинга, количество оставленных комментариев, самые рейтинговые комментарии и любовь других блогеров и комментаторов Spletnik — объединив все эти данные, мы выявили топ-10 блогеров минувшего года.

Итак, наши победители:

__________-Lite-AnnetteRoseAtmosphereFimaJosephin_PeladanJustJuliannaKaisaZenitsu98Амели

Каждому блогеру из нашего списка мы дарим бестселлеры Kiehl's — увлажняющий крем для лица Ultra Facial Cream и успокаивающую маску для лица с лепестками календулы Calendula Petal-Infused Calming Mask.

А также подарочную карту от сети салонов женского белья "Эстель Адони", в которой представлены ведущие мировые бренды белья и купальников (Chantal Thomass, Lise Charmel, Maison Lejaby, Chantelle, Stella McCartney, Gottex, marlies|dekkers, Melissa Odabash, DKNY и многие другие).

Поздравляем призеров с победой!


Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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