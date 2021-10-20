Сувениры с брендом компании - отличный корпоративный подарок на новый год
Корпоративный подарок – это способ проявить уважение и оказать внимание. Их часто дарят партнёрам по бизнесу, а также сотрудникам. Человек, получивший подобный сувенир на Новый год, будет приятно удивлён.
Удастся повысить его лояльность, улучшить отношение к компании, подарить новогоднее настроение. Важно правильно выбрать сувенир, который будет красивым, приятным и полезным.
Причины подарить сувенир с брендом компании
Каждая организация заинтересована в том, чтобы продвигать своё имя, становится популярнее. Это одна из причин, почему на сувениры наносится бренд компании. Подобные вещи люди нередко берут с собой, и окружающие видят логотип организации. Сам человек тоже не забудет о существовании фирмы, так как перед глазами постоянно будет бренд.
Корпоративные подарки с логотипом организации можно дарить не только сотрудникам, но и бизнес-партнёрам, клиентам. Людям будет приятно получить небольшие сувениры, а отношение к компании станет лучше. Приятно знать, что о тебе заботятся и не забывают. Можно заказать УФ печать на сувенирах, чтобы нанести на них бренд. Это не займёт много времени, а подарок будет постоянно напоминать о фирме.
Какие дарить сувениры с брендом компании?
Существуют различные сувениры, которые можно подарить бизнес-партнёрам и сотрудникам. При выборе конкретного варианта важно помнить о том, что он должен быть полезным. В этом случае человек станет им пользоваться, возможно, будет везде носить с собой.
Какие бывают сувениры:
- Брелок. Его обычно носят вместе с ключами, выполняет декоративную функцию.
- Кружка. Человек будет использовать её дома или на работе. Качественная кружка никогда не окажется лишней, поэтому получателю она пригодятся.
- Календарь. Его удобно держать на рабочем столе, чтобы следить за датами, не пропускать важные события.
- Ручка. Подобная вещь полезная, нужная. Человек её будет носить с собой и использовать, когда потребуется что-то написать.
- Футболка. Её человек будет надевать, к примеру, для поездки на природу, на дачу, в магазин или дома. Футболка в любом случае пригодится в жизни.
- Блокнот. Он пригодится для того, чтобы записывать номера телефонов, адреса, список дел и другую важную информацию.
- Фоторамка. Некоторым людям нравится помещать в рамку свои фотографии и ставить дома, на работе.Можно использовать и другие сувениры, например, статуэтки. Всё зависит от личных пожеланий и от того, какой бюджет рассчитан на корпоративные подарки. Главное, нанести на них логотип фирмы, чтобы постоянно напоминать о себе.