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Сувениры с брендом компании - отличный корпоративный подарок на новый год

Корпоративный подарок – это способ проявить уважение и оказать внимание. Их часто дарят партнёрам по бизнесу, а также сотрудникам. Человек, получивший подобный сувенир на Новый год, будет приятно удивлён.

Удастся повысить его лояльность, улучшить отношение к компании, подарить новогоднее настроение. Важно правильно выбрать сувенир, который будет красивым, приятным и полезным.


Причины подарить сувенир с брендом компании

Каждая организация заинтересована в том, чтобы продвигать своё имя, становится популярнее. Это одна из причин, почему на сувениры наносится бренд компании. Подобные вещи люди нередко берут с собой, и окружающие видят логотип организации. Сам человек тоже не забудет о существовании фирмы, так как перед глазами постоянно будет бренд.

Корпоративные подарки с логотипом организации можно дарить не только сотрудникам, но и бизнес-партнёрам, клиентам. Людям будет приятно получить небольшие сувениры, а отношение к компании станет лучше. Приятно знать, что о тебе заботятся и не забывают. Можно заказать УФ печать на сувенирах, чтобы нанести на них бренд. Это не займёт много времени, а подарок будет постоянно напоминать о фирме.

Какие дарить сувениры с брендом компании?

Существуют различные сувениры, которые можно подарить бизнес-партнёрам и сотрудникам. При выборе конкретного варианта важно помнить о том, что он должен быть полезным. В этом случае человек станет им пользоваться, возможно, будет везде носить с собой.

Какие бывают сувениры:

  • Брелок. Его обычно носят вместе с ключами, выполняет декоративную функцию.
  • Кружка. Человек будет использовать её дома или на работе. Качественная кружка никогда не окажется лишней, поэтому получателю она пригодятся.
  • Календарь. Его удобно держать на рабочем столе, чтобы следить за датами, не пропускать важные события.
  • Ручка. Подобная вещь полезная, нужная. Человек её будет носить с собой и использовать, когда потребуется что-то написать.
  • Футболка. Её человек будет надевать, к примеру, для поездки на природу, на дачу, в магазин или дома. Футболка в любом случае пригодится в жизни.
  • Блокнот. Он пригодится для того, чтобы записывать номера телефонов, адреса, список дел и другую важную информацию.
  • Фоторамка. Некоторым людям нравится помещать в рамку свои фотографии и ставить дома, на работе.Можно использовать и другие сувениры, например, статуэтки. Всё зависит от личных пожеланий и от того, какой бюджет рассчитан на корпоративные подарки. Главное, нанести на них логотип фирмы, чтобы постоянно напоминать о себе.
# Бизнес

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