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Светоотражающая сигнальная одежда: особенности и области применения

Персонал, работающий на объектах, которые связаны с движением транспорта, нуждается в сигнальной экипировке. Специальные светоотражающие сигнальные куртки, брюки, жилеты и другие элементы одежды делают человека заметным в сумерках, в пасмурную или яркую солнечную погоду, в условиях плохой видимости (туман, ливень и т.д.). Это непреложное требование безопасности, обязательное для всех работодателей и регулируемое на законодательном уровне.

Что представляет собой сигнальная одежда

Светоотражающие сигнальные костюмы призваны обеспечить защиту работников от травм на потенциально опасных рабочих площадках. Благодаря такой униформе водители транспортных средств смогут заметить людей на дороге издалека и вовремя остановиться. Пошив одежды данной категории осуществляется из специальных материалов ярких цветов: оранжевого, лимонного, красного. Также дополнительно вшиваются светоотражающие полосы и вставки различной ширины (ими обозначается грудь, рукава и плечи, ноги и другие зоны). При попадании на них лучей света эти элементы начинают бликовать.

Где применяется сигнальная одежда

Обеспечение видимости персонала необходимо при наличии опасности наезда на людей транспортных средств или спецтехники. Сигнальная экипировка находит широкое применение в следующих сферах деятельности и ситуациях:

  • в процессе проведения дорожных ремонтных мероприятий, патрулирования участков дорог;
  • при уборке снега, очистке дорог от наледи, ремонта коммуникаций, выполнения других задач, относящихся к сфере жилищно-коммунального хозяйства;
  • при работе в погрузочных зонах, на крупных складах, вокзалах, в аэропортах, морских гаванях;
  • на стройплощадках;
  • при проведении ряда организованных экскурсий;
  • во время работы на предприятиях, относящихся к горнодобывающей и лесозаготовительной отраслям.

Также сигнальные костюмы носят спасатели и участники поисковых бригад, водители троллейбусов, автобусов и других видов общественного транспорта. Нередко светоотражающая сигнальная одежда используется и в обычных жизненных ситуациях. Так, водители обязаны иметь в машине жилет со светоотражающими полосами и использовать его в нештатных ситуациях, например, когда необходимо остановиться на обочине дороги, чтобы сменить поврежденное колесо или устранить другие поломки.

Основные виды сигнальной одежды

В продаже представлены различные виды сигнальной экипировки:

  • сигнальные жилеты считаются универсальным и бюджетным элементом светоотражающей одежды. Они надеваются поверх обычных повседневных вещей, как летних, так и зимних. Жилет можно компактно свернуть, потому в багажнике авто или в сумке он не займет много места;
  • зимние и летние варианты сигнальных костюмов. Некоторые модели дополнены капюшонами, вместительными карманами и другими элементами для комфортного использования. Такая одежда обеспечивает максимальный уровень защиты;
  • сигнальные полукомбинезоны, брюки, куртки, плащи и накидки можно приобрести по отдельности. Последние два изделия пригодятся во время работы в дождливую и ветреную погоду, они часто применяются в морских портах.
# Бизнес

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