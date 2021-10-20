Свободные от COVID-19 регионы получат из бюджета по 5 млрд рублей

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Светлана Заверняева

Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Постановление о правилах поощрения субъектов, свободных от COVID-19, вступает в силу 20 октября.

Регионы-лидеры выберут на основании конкурсного отбора. Количество победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Он также утвердит форму конкурсной заявки.

Силуанов: Россия ежедневно тратит 3,6 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на поддержку победившим в конкурсе субъектам предусмотрено около 5 млрд рублей. Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе — показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины. Конкурс планируется провести в ноябре 2021 года. Сведения о нём будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

#в регионах #вакцинация #деньги

Ещё материалы: Михаил Мишустин

27