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Свободные от COVID-19 регионы получат из бюджета по 5 млрд рублей

Свободные от COVID-19 регионы получат из бюджета по 5 млрд рублей

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Светлана Заверняева



Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Постановление о правилах поощрения субъектов, свободных от COVID-19, вступает в силу 20 октября.

Регионы-лидеры выберут на основании конкурсного отбора. Количество победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Он также утвердит форму конкурсной заявки.

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Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на поддержку победившим в конкурсе субъектам предусмотрено около 5 млрд рублей. Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе — показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.  Конкурс планируется провести в ноябре 2021 года. Сведения о нём будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#в регионах #вакцинация #деньги

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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