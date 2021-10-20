Участники онлайн-консультации «На все 100» узнали об итоговом сочинении

Подготовка к итоговому сочинению стала темой очередного эфира в рамках онлайн-консультаций по подготовке к экзаменам «На все 100» от разработчиков экзаменационных заданий из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.



Основные направления тем итогового сочинения на 2021/22 учебный год: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».



Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, работа должна быть написана самостоятельно.

Основные критерии при оценке – соответствие сочинения заявленной теме и привлечение литературного материала, дополнительные критерии – композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность.

«Сочинение – это проверка на читательскую зрелость, читательский кругозор и умение связно выражать свои мысли», – отметил разработчик тем итогового сочинения, доктор филологических наук Алексей Федоров.

В качестве литературного материала при написании сочинения может привлекаться не только художественная литература, но также мемуарная, историческая, научная, искусствоведческая, литературная критика, рецензии и любые другие опубликованные произведения. При подборе примеров не обязательно привлекать разные произведения, достаточно одного. Алексей Федоров не рекомендовал при написании сочинения обращаться к популярным блогам и сетевой литературе, так как они в любой момент могут быть удалены и проверяющий сочинение эксперт не сможет их найти.

21 октября в 15:00 серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ продолжит эфир, посвященный ЕГЭ по информатике и ИКТ.