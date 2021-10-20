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Ученые ищут добровольцев для подсчета моржей на спутниковых снимках

Ученые ищут добровольцев для подсчета моржей на спутниковых снимках

Всемирный фонд дикой природы и Британская антарктическая служба надеются привлечь полмиллиона добровольцев, чтобы они помогли проанализировать спутниковые снимки и подсчитать моржей в рамках нового исследовательского проекта под названием «Морж из космоса» (Walrus from Space). Цель состоит в том, чтобы узнать, как изменение климата влияет на численность моржей в Атлантическом океане и море Лаптевых.

«Оценка численности моржей традиционными методами очень сложна, поскольку они живут в чрезвычайно удаленных районах, проводят большую часть времени на морском льду и много передвигаются, — говорит Ханна Кубейнс, научный сотрудник Британской антарктической службы. — Спутниковые снимки могут решить эту проблему, поскольку они позволяют исследовать огромные участки береговой линии. Однако чтобы сделать это для всей Атлантики и моря Лаптевых, потребуется огромное количество изображений, слишком много для одного ученого или небольшой группы, поэтому нам нужна помощь тысяч гражданских ученых, чтобы узнать больше об этом культовом животном». Участники проекта посмотрят учебное пособие и пройдут тест, чтобы проверить свои навыки счета и идентификации моржей. Затем они будут разглядывать спутниковые фотографии с высоким разрешением на экране своего компьютера.

По данным Всемирного фонда дикой природы, каждые десять лет площадь летних льдов в Арктике сокращается на 13 %. Утрата морского льда особенно пагубна для атлантических моржей, которые выходят на лед, чтобы отдохнуть и принести потомство. Помимо прочего, таяние морского льда вынуждает моржей устраивать лежбища на суше, а не на льду. Их перемещения между океаном и сушей становятся длиннее и труднее, заставляя моржей тратить больше энергии при движении. Кроме того, по данным WWF, пляжи быстро переполняются, поскольку стада из сотен или тысяч моржей сливаются вместе. Перенаселенность также может привести к давкам, так как напуганные моржи, бросаясь к воде, способы затоптать в панике собственных детенышей.

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По материалам: polit.ru

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