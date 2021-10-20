Уридин оказался перспективным средством от ишемической болезни сердца

Вадим Карасев

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Института экспериментальной медицины применили уридин (пиримидиновый нуклеозид, компонент РНК) для защиты ткани миокарда крыс от ишемического и реперфузионного повреждения и выявил возможный механизм его защитного действия. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports, кратко о них сообщается в пресс-релизе ИТЭБ РАН.

Сердечно-сосудистые заболевания на протяжении уже двух веков остаются основной причиной смерти в большинстве стран мира, поэтому поиск принципально новых путей их предупреждения является одной из наиболее актуальных медицинских задач. В настоящее время во многих лабораториях мира установлено, что фармакологические активаторы митохондриального АТФ-зависимого калиевого канала (митоК-АТФ) обладают выраженным терапевтическим действием при патологиях, связанных с развитием окислительного стресса, таких как сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания.

Ранее учеными из Пущино под руководством доктора биологических наук, профессора, заведующей Лабораторией митохондриального транспорта ИТЭБ РАН, заслуженного деятеля науки РФ Галины Дмитриевны Мироновой обнаружен метаболический активатор калиевого канала митохондрий (митоК-АТФ) — 5´-уридиндифосфат (УДФ) и показано, что его предшественник уридин, проникающий в клетки, эффективно защищает ткани от окислительного стресса.

В развитии данного подхода исследователи провели серию экспериментов по изучению влияния уридина на ткань миокарда при нарушении кровотока: его прекращении — ишемии, и последующем резком восстановлении — реперфузии. Известно, что при восстановлении кровообращения в поврежденных тканях поступающие в большом количестве кислород и скопившиеся токсины (продукты перекисного окисления, кальций) могут в дальнейшем усилить повреждение миокарда.

«Работа проведена на двух экспериментальных моделях: острой ишемии и ишемии/реперфузии сердца, созданных у крыс. В обеих моделях лечение уридином предотвращало нарушения энергообеспечения клеток и активности антиоксидантной системы. Это приводило к уменьшению зоны некроза и восстановлению сердечного ритма. Для доказательства роли калиевого канала в кардиопротекторном действии уридина в работе был проведен ингибиторный анализ с использованием 5-гидроксидеканоата в качестве блокатора этого канала. Мы впервые показали, что внутривенно введенный уридин быстрее выводится из крови при гипоксии, чем при нормоксии, а уровень активатора калиевого канала — УДФ — в миокарде после введения уридина существенно повышается. Это может усиливать работу калиевых каналов и способствовать активации внутриклеточных защитных механизмов при лечении сердечных патологий с помощью уридина», — сообщила один из авторов статьи, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории митохондриального транспорта ИТЭБ РАН Наталья Белослудцева.

Результаты свидетельствуют, что использование уридина может быть потенциально эффективным подходом к лечению инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых патологий. Преимущество данного направления исследований в том, что предлагается использовать не синтетические активаторы митоК-АТФ, что в последнее время широко практикуется за рубежом, а метаболический (натуральный) активатор, что, по мнению авторов, значительно перспективнее в плане его дальнейшего использования как лекарственного соединения.