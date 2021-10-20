Установлены требования к проведению регионального государственного жилищного контроля

Тема: Постановления правительства

04:07 Автор: Юлия Сапрыгина

В правительстве рассказали, как проверять ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающие организации на доступность помещений для инвалидов, предоставление коммунальных услуг и так далее. Соответствующее постановление кабмина от 30.09 2021 года № 1670 вступает в силу с 20 октября.

Правительство установило общие требования к организации регионального государственного жилищного контроля (надзора).

Его объектами являются товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и другие организации, кроме управляющих компаний многоквартирными домами.

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Как следует из документа, проверять ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие и другие организации будут на соблюдение требований к обеспечению доступности помещений для инвалидов, к предоставлению коммунальных услуг, к формированию фондов капремонта, к перепланировке помещений, к использованию и содержанию общего имущества, а также к энергоэффективности.

Для надзора будет применяться риск-ориентированный подход. В зависимости от присвоенной категории риска проверки будут проводиться раз в 2-3 года.

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