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Установлены требования к проведению регионального государственного жилищного контроля

Установлены требования к проведению регионального государственного жилищного контроля

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Юлия Сапрыгина



В правительстве рассказали, как проверять ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающие организации на доступность помещений для инвалидов, предоставление коммунальных услуг и так далее. Соответствующее постановление кабмина от 30.09 2021 года № 1670 вступает в силу с 20 октября.

Правительство установило общие требования к организации регионального государственного жилищного контроля (надзора).

Его объектами являются товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающих услуги  по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и другие организации, кроме управляющих компаний многоквартирными домами.

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Как следует из документа, проверять ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие и другие организации будут на соблюдение требований к обеспечению доступности помещений для инвалидов, к предоставлению коммунальных услуг, к формированию фондов капремонта, к перепланировке помещений, к использованию и содержанию общего имущества, а также к энергоэффективности.

Для надзора будет применяться риск-ориентированный подход. В зависимости от присвоенной категории риска проверки будут проводиться раз в 2-3 года.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#жкх #мусор #в регионах


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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