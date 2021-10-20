В 2021 году в Россию будет ввезено почти 2 тысячи упаковок препарата «Онкаспар»

Тема: Постановления правительства

05:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Правительство продлило на год субсидии на закупку и доставку в медицинские учреждения лекарства для лечения острого лейкоза у детей. Соответствующее постановление кабмина от 9 октября 2021 года № 1716 вступает в силу 20 октября.

Препарат «Онкаспар» производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. Его закупкой, ввозом и доставкой в Россию занимается Московский эндокринный завод.

Субсидия из федерального бюджета позволит предприятию покрыть затраты, связанные не только приобретением и хранением лекарства, но также уплатой налогов и таможенных сборов.

«Важно, чтобы дети своевременно получали необходимое лечение», — заявил Председатель Правительства Михаил Мишустин, комментируя это решение на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 12 октября.

Законы, вступающие в силу с 20 октября

Ранее, в мае 2021 года, было принято решение импортировать 1970 упаковок препарата. На эти цели Правительство выделило 521 млн рублей.

В 2020 году на закупку «Онкаспара» было выделено более 273,5 млн рублей, что позволило импортировать 1,5 тысячи упаковок лекарства.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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